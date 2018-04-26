TASARIMIN EN DEĞERLİ HALİ

Style*ist isimli televizyon programımdan size daha önce bahsetmiştim. 28 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, ilk günden beri yaptıklarını hayranlıkla takip ettiğim, sürdürülebilir marka Incomplit’in kurucusu Öykü Özgencil var. Çekimlerde, hikayesini ve son dönemdeki işlerini konuştuk. Özgencil, markasıyla farklı projelerde yer alarak, sosyal sorumluluk ağını geliştirmeyi de ihmal etmiyor.

Son dönemdeki Atlas Tasarım Koleksiyonu, en önemli çalışmalarından... Yayından önce burada sizlerle de paylaşmak istedim. Atlas, Harran’da yaşayan kadınlarla Suriyeli mülteci kadınların, Harran Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi’nde yer alan ahşap, keçe, seramik ve dokuma atölyelerinde, üretimin merkezinde aktif yer alarak, ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını destekleyen bir proje. Bu kapsamda, çağlar boyunca şekillenen Mezopotamya kültürü, estetiği ve öğretilerinden alınan referanslarla Aslı Smith, Barış Gün, Begüm Cana Özgür, DAY Studio, INCOMPLIT ve Şule Koç’un tasarımcılığında yerel üretimi destekleyen bir ürün ailesi ortaya çıktı.

Hikayesi olan parçalar

Keçe, kilim ve duvar tekstili serileri, servis takımları, kahve fincanları ve masa üstü setleri gibi yerel kültürden ilhamla, hikayesi olan çok kıymetli parçalar hayata geçiriliyor. Kadınların satışlar üzerinden gelir elde etmesini sürdürülebilir kılmak amacıyla da, tasarımların bu atölyelerde üretilebilir nitelik ve yalınlıkta olması, güncel tüketici alışkanlıklarına hitap etmesi esas alınıyor.

Özgencil ise Atlas Tasarım Koleksiyonu için bir çanta hazırlıyor. Çantada, Harraniler’in gök bilimiyle ilgili çalışmalarını referans alıyor.

Günümüzde Harranlılar’ın topraklayakın ilişkisinden ötürü tasarladığı çanta, yer ve gökyüzü arasında bir bağ oluşturuyor. Çantayı Harran konteyner kentteki kadınlar ve aile destek merkezindekiler kollektif bir şekilde beraber üretiyor.

Her detayıyla çok kıymetli olan Atlas projesi, geçtiğimiz hafta Platform dergisi iş birliğiyle, Milano Tasarım Haftası’nda Casa Platform’da sergilendi. Modanın da en önemli detayı çıkış noktası olan tasarım, böyle anlamlı projelerle birleştiğinde, daha da önem kazanıyor.

COS X SALONE DEL MOBILE

Salone Del Mobile’e bizi götüren bir diğer moda markası COS... Bu yıl yedinci enstalasyonunu gerçekleştiren marka, Milano’da sanatçı Phillip K. Smith III’ün, Palazzo Isimbardi için özel olarak tasarladığı Open Sky adlı heykel enstalasyonunun açılışını yaptı. Işık, mekan, renk, çevre ve değişimden yararlanan etkileyici enstalasyonlarıyla tanınan Smith, Open Sky’la izleyicilere huzur verici bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Ve yine moda, sanatla birleştiğinde anlam kazanıyor...