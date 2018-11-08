TİFLİS MODA HAFTASI’NDAN GERİYE KALANLAR

Geçtiğimiz hafta Tiflis Moda Haftası’yla ilgili ön duyuruyu sizlerle paylaşmıştım. Siz o yazıyı okurken ben çoktan Tiflis’e ayak bastım. İlk gün şehre ulaştığımızda hava kararmış da olsa, ufak bir şehir turuyla ilk “Merhaba”yı yaptık. Ardından lokal bir restoranda yerel dans gösterileri eşliğinde yemeğimizi yedik. Ertesi gün sabahın ilk saatlerinden itibaren güne ve moda haftası koşuşturmasına hazırdık. Ben aynı zamanda Bloomberg HT’de yayınlanan ‘Style*ist’ isimli moda programım için de içerik ürettiğimden, defile, backstage ve röportajlar arasında çok yoğun bir koşturma içindeydim. Tifllis Moda Haftası henüz birkaç sezondur hayatımızda olsa da gerek sokak modası gerek tasarımcıları ve defileleriyle çok ses getirdi, bir süredir radarımdaydı. Başta Milano ve Paris olmak üzere global moda başkentlerindeki moda haftalarını yakından takip eden biri olarak Tiflis’te yapılan ve kısa sürede tüm moda dünyasının ilgisini çeken etkinliği de çok merak ediyordum. Bu sezon keşfetme şansı yakaladım! İşte ikinci günümde keşfe başladım. Mercedes Benz Tiflis Moda Haftası kapsamında Lako Bukla, Blikvanger, Ani Datukishvili, Materiel defilelerini izleme şansı yakaladım. Lako Bukia defilesinde pastel renkler, çizgi detayları ön plana çıkarken, Ani Datukishvili defilesinde siyahın ve pembenin hakimiyeti, çiçek desenleri, sandaletler ve oversize ceketler en göze çarpan detaylardandı. Sportif detaylar, renkler, desenler, oversize parçalar ve casual bir şıklık Blikvanger defilesinde göze çarpıyordu. Son dönemde oldukça dikkat çeken ve öne çıkan, globalleşme konusunda da emin adımlarla ilerleyen Gürcü marka Materiel, yine oldukça cool ve giyilebilir parçalardan oluşan koleksiyonuyla beğeni topladı. Deri parçalar ve ayakkabılar benim en sevdiğim detaylardandı. Elbette keşfettiğim tüm bu markalar çok değerliydi. Fakat moda haftasının benim ve bu sezon organizasyonda önemli bir katılım gösteren Türk basınına göre en önemli defilesi Sudi Etuz’du. Mercedes Benz’in değişim programıyla Tiflis’te defile gerçekleştiren markayla bağımı beni takip edenler, bilir. Son dönemde katıldığım tüm moda haftaları ve etkinliklerde üzerimde onun tasarımları olmadan olmuyor! Çizgisini, tasarımlarını çok beğendiğim bu Türk markasının defilesini yurt dışında ve önemli bir global moda haftasında izlemek gerçekten gurur vericiydi. 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nda bizi yine çok renkli, çok eğlenceli ve gösterişli tasarımlar bekliyor. Tasarımcının imza detayları yine en göz alıcı şekilde karşımıza çıkıyor. Hasır aksesuarlar koleksiyonun öne çıkan detaylarından. Her parçasını giymek için sabırsızlandığım koleksiyonu siz de radarınıza alın!

Sokağın gücü

Podyumda moda rüzgarı eserken, sokaklarda da durum farksızdı. Zira organizasyonun en başarılı stratejilerinden birinin sonucu olarak StyleduMonde, The Locals, AKS, Bleumode gibi hesapların sahibi olan ünlü sokak stili fotoğrafçıları da sokaklarda iş başındaydı. Fotoğrafladıkları kareler tüm mecralarda ses getirdiği için organizasyon çok daha merak uyandıran bir boyuta ulaştı. Etkinliğin kreatif direktörü Sofia Tchkonia’yla yaptığımız röportaj sırasında tüm bu stratejilerini detaylı şekilde dinledim. Bu ve daha birçok röportajı 11 Kasım’da yayınlanacak olan ‘Style*ist’te izleyebilirsiniz. Mercedes Benz Tiflis Moda Haftası’nın ardından net olarak söylemek istediğim, global basın mensuplarının ve fotoğrafçıların ağırlanmasının çok önemli olduğu... Mercedes Benz İstanbul Moda Haftası’nda da bu stratejiyi belirlememiz gerekiyor!