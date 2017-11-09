‘Tık’ uçar yazı kalır!

Moda kavramının kıyafetlerin çok ötesinde olduğunu her fırsatta belirtiyorum. Bize bir yaşam stili olarak kültür ve tarih sunuyor. En önemli aracı da moda dergileri. Moda dergileri, trendlerden ve sezonun öne çıkanlarından çok daha fazlasını bizlerle buluşturuyor. Entelektüel olarak gelişmemizi, moda kültürümüzü pekiştirmemizi ve gözümüzün gelişmesini sağlayan dergiler, çok daha fazlasını o yüzlerce parlak sayfaya sığdırıyor.

Son dönemde “Artık dergicilik bitti, her şey dijital” deniliyor. Ama bir yandan da bağımsız birçok dergi yayın hayatına giriyor ve var olan dergiler de sapasağlam ayakta duruyor. Bu da gösteriyor ki, yazılı olan,

elle tutulan hep kalır!

Dergi dünyası, insanı disipline eden, her sayfasıyla besleyen ve asla bilgiye doymayıp daha fazlasını istemeniz için kendine bağlayan bir dünya. Sadece moda değil elbette ki; yaşam ve sanat dergileri adeta A, B, C vitaminleri gibi kombine kullanıldığında, daha etkili olan bir yapıya sahip. Şüphesiz dijital dünya hepimizi fazlasıyla içine aldı. Ama yazılı olandan, elle tutulandan vazgeçmeyelim!

150 yıllık moda

Moda dergilerinden bahsediyorsak ilk söylememiz gereken; Harper’s Bazar. Çünkü 1867 yılında hayatımıza giren ilk moda dergisi o. Harper&Brothers şirketinin sahibi Fletcher, James, John ve Joseph kardeşler tarafından kurulmuş. 1913 yılında kardeşler dergiyi William Randolph Hearst’e satıyor ve adı Harper’s Bazaar olarak değiştiriliyor.

1933 yılında fotoğrafçı Martin Munkacsi’nın plajda gerçekleştirdiği bikinili çekim; 50’lerde yer verdiği Andy Warhol illüstrasyonları ve ilerleyen yıllarda daha birçok gelişmeyle hep adından söz ettiriyor. 1993 yılında ülkemizde yayın hayatına başlayarak Türkiye’nin de ilk moda dergisi olma özelliğini taşıyor. Derginin tüm edisyonları, bu yıl 150’nci yıla özel birçok farklı etkinlik gerçekleştirdi. Benim de içerik üretmekten çok keyif aldığım Harper’s Bazaar Türkiye, kasım sayısıyla 150’nci yaşını kutluyor. Arşive alınmalı...

Hoşgeldin Madame!

Fransız Le Figaro gazetesinin moda ve kadın konularını işleyen eki olarak 1980 yılında yayın hayatına başlayan Madame Figaro, bugün Fransa’nın en önemli moda/kadın dergilerinden. 2005 yılında Türkiye’ye ‘Merhaba’ diyen dergi, 2008 yılında ‘Elveda’ dedi ama yatırımını dijitale aktardı

ve trendus.com doğdu. İşte şimdi tekrar aramızda: Madame Figaro Türkiye. Uzun soluklu bir birliktelik olması dileğiyle! Yeni sayıyı

merakla bekliyoruz..

Sanatın temsilcisi

Başta da söylediğim gibi kütüphanemiz sadece moda değil, onu besleyen sanat dergileriyle de dolup taşmalı. Eğer ‘sanat’ diyorsak o ilk sırada yer alıyor: Milliyet Sanat!

1972 yılından bu yana, sanatın birçok farklı dalından beslenebileceğiniz uçsuz bucaksız bir dünya sunuyor sayfalarında. Üniversite yıllarımda biriktirmeye başladığım ve arşivlediğim başlıca çalışmalardan... Hâlâ düzenli takip ediyorum. Siz de kütüphanenizin başlıca yerini ayırın, ufkunuzu açın.