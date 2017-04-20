Geçtiğimiz hafta benim için derecesi oldukça yüksek bir haftaydı. Zira bizdeki belirsiz hava ve gelmek bilmeyen bahara inat ben direkt olarak yaza geçiş yaptım ve Dubai’ye gittim. Sıcaklığın 40 derecelerde olduğunu bilince bavul hazırlamak hem kolay, hem de zor oldu.

Tiril tiril kıyafetler taşımaya başlıyor olmanın fikri dahi insanın için hafifletiyor fakat, halihazırda kazak ve mont giyerken bu planlamayı yapmak asla kolay değil!

Ben 40 derecede ne giyeceğim diye düşünürken imdadıma tam da o sıralarda tanıştığım bir marka yetişti: “Tiny”. Henüz çok yeni. Cansın Sağlam ve İrem Doğan tarafından kurulan; renkleri, kumaşları, tasarımlarıyla son derece minimal ve kullanışlı bir marka.

İşte bir moda markası yaratma hedefindekilere güzel bir örnek. Önemli olan gösteriş ve her yerde olana bir yenisini eklemek değil. Farklı ama en sade ve en yalın olanı düşünmek, en konforlu olanı yaratmak… İşte Tiny de tam bu aranılanları sunuyor. Dubai’de; atmosfere ayak uydurduğum, müthiş rahat ettiğim hatta İstanbul’a döndüğümde giymeye devam ettiğim ve diğer tüm kıyafetlere geçişte bocaladığım bir bluz-etek-kimono üçlüsü benimleydi. Rengiyle çöllere ayak uydurdum, müthiş kumaşıyla sıcağa meydan okudum. Acilen keşfetmeniz gereken bir marka!

Dubai’den kısa kısa

Müthiş yetenekli yarı Türk 3 kız kardeş: Nilüfer&Gül&Naz Nejmi. Dubai’de çok ünlü birer makyaj artisti olan kardeşler, aynı zamanda saç aksesuarları ve şapkalar tasarlıyor. Naz&Nilüfer, aynı zamanda fotoğrafçı. Nilüfer ayrıca Dubai’nin simgesi abayaları yeniden yorumlayarak tasarlıyor. Benim için çölde vaha olan bu üç kız kardeş sayesinde çok güzel detaylar öğrendim.

Belirttiğim saç aksesuarlarından birini çekimlerde kullanma şansına eriştim. Gerçekten tüm kombini bir anda çok daha güçlü bir hale sokma konusunda büyük öneme sahip olan aksesuarları listenize ekleyin.

Alaçatı kuşlarından esinlenerek tasarlanan modern abayalarıyla Designer’s Empire konsept mağazası… Bu yerel ve geleneksel abayaların en modern ve günlük stile uygun olanlarını bulabileceğiniz bir nokta.

Sevdiğim bir diğer alışveriş noktası da Sauce konsept mağazası. Yerel ve global birçok tasarımcının ürünlerine yer veren mağaza, kadın giyimin yanı sıra aksesuar, bakım ürünleri, mumlar ve çocuk ürünlerini de bünyesinde barındırıyor. Dubai’ye gittiğinizde mutlaka uğramalısınız! En sevdiğim moda dergilerinden Harper’s Bazaar’ın cafe shopları da listeye eklenecek mekanlardan. Kahvenizi içerken derginizi okuyabilir ve kendinizi gerçek bir Bazaar kadını gibi hissedebilirsiniz.

Haftanın Güzellik Keşfi:

Dubai’de keşfettiğim; organik ve aromaterapik yağlardan

oluşan MR FOX.( www.mrfox.ae.)

