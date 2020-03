TÜRK’ÜN AYAK SESLERİ

Türk tasarımcıların global ölçekte elde ettikleri başarıları, her fırsatta dile getirmeye çalışıyorum. Son dönemde özellikle ‘ayakkabı’ alanında dünya markası olmuş tasarımcılarımız var:

Melis Yıldız: Daha önce ondan bahsetmiştim. Milano Domus Academy’de moda ve tekstil tasarım master’ı yaptıktan sonra, İtalya’da birçok global marka bünyesinde deneyim kazandı. Ardından 2013 yılında ‘Melis Yildiz IX.IV’ adı altındaki ilk koleksiyonunu çıkardı. Ünlü isimler tarafından tasarımları giyilen Yıldız’ın, özellikle topuk detaylarında yakaladığı farklılık dikkat çekiyor.

Dora Teymur: Cordwainer’s at London College of Fashion’da ayakkabı tasarımı eğitimi alan ve kariyerine Londra’da devam eden Teymur, farklı ve yaratıcı tasarımlarıyla moda dünyasına adını sağlam adımlarla yazdırdı.

Zira, Net a Porter ve Farfetch gibi global alışveriş sitelerinde ürünleri satılıyor, dünyaca ünlü dergilerde yer alıyor... 2012’de kendi markasını kuran 1991 doğumlu tasarımcı, minimal, modern ve aynı zamanda klasik; maskülen ve zamansız el yapımı ayakkabılar ortaya çıkarıyor.



Alzuarr: Moda sektörüne 18 yaşında giren ve birçok global marka bünyesinde çalışan, 1990 doğumlu Zeynep Dağ, tasarım ve sanat tutkusunu modayla birleştirdi. Ardından 2017 yılında Hollanda merkezli Alzuarr markasını kurdu. Ünlü tasarım okullarından Artez’de eğitim alan Alzuarr, el yapımı lüks parçalardan oluşan markasını New York, Dubai ve Paris’te temsil ediyor. Rihanna, Nina Dobrev, Kendall-Kylie Jenner ve Jennifer Lopez gibi isimlerin giydiği markanın yükselişini takipteyiz.

YILIN RENGİ: MORÖTESİ

Pantone Renk Enstitüsü, yılın rengini açıkladı: Ultra-violet yani Morötesi. Geçtiğimiz yıl daha çok yeşile ve dinginliğe ihtiyacımız olduğunu ifade edercesine yeşili yılın rengi seçen enstitü, bu yıl da bize yaratıcılığı, hatırlatıyor. Pantone Yönetici Direktörü Leatrice Eiseman da, bu rengin özgünlük ve yaratıcılığı temsil ettiğini ifade ediyor. Mor, 20’nci yüzyıl başlarında fovistler yani; 1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından Fransa’da geliştirilen, tüpten çıkmış gibi çiğ ve bağıran renklerin doğrudan kullanımını ifade eden sanat akımını benimseyenlerin favori rengiydi. O dönemin özgür ve yaratıcı ruhunu barındıran mor, bu kez morötesi olarak karşımızda. Ulta-violet, onu oluşturan sıcak ve soğuk iki rengi bir araya getirdiği gibi bizim de zıtlıklarımızdan beslenerek ilhamımızı ve yaratıcılığımızı geliştirmemiz gerektiğini ifade ediyor.