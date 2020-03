Türkiye’nin ilk güzellik gazetesi

Gözde Atakoğlu, yıllarca farklı moda dergilerinde güzellik editörü olarak edindiği tecrübelerin ardından online bir platform kurarak, güzellik dünyasına yeni bir soluk getirmişti güzellikyayinda.com’la... Sosyal medyanın like’larıyla beslenen, herkesin her konuda kendini bilirkişi ilan ettiği bu dünyada, uzun yıllarını dergi sektöründe geçirmiş bir güzellik editörünün yazıları, yorumları ve uygulama videolarıyla kişisel bakım-estetik konularındaki birikimini, tecrübesini, network’ünü paylaştığı ve farkını gerçeklikte yansıtmayı hedefleyen bir web site olmak, ‘güzellik yayında’nın mottosu.

Gerçek, faydalı, öğretici bilgiler vermeyi hedefleyen web sitesinin, bünyesinde yetenekli, genç konuk yazarlar da yer alıyor ve her biri kendi bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor. Güzellik konusunda, temelde doğallığa inanan ve hep bunu vurgulayan Atakoğlu, güzellik danışmanı olarak da hizmet veriyor. Cilt bakım ürünleri, makyaj, estetik operasyonlar ve daha birçok konuyla ilgili danışmanlık almak için Atakoğlu’na ulaşabilirsiniz!

Gözde Atakoğlu’nun son projesiyse, Türkiye’de ilk olma özelliği gösteren bir güzellik gazetesi. Dijitalin her geçen gün basılı yayınlara göre daha ilgi çekici bir hal aldığı bu zamanda, basılı olan her yeni proje çok kıymetli. Güzellik konusunda gerçek anlamda bir bilgi kirliliğinin söz konusu olduğu bir dönemdeyiz.

Bunun ortaya çıkardığı hatalı uygulamaların yansımalarını her an, her yerde gözlemleyebiliyoruz. Tam da bu noktada en ihtiyacımız olan şey, gerçekten doğal olan, buna doğallığa inanan ve güzellik konusunda bilgi sahibi isimlerin varlığı. Bu ihtiyacı çok doğru şekilde gözlemlemiş Atakoğlu’nun rehber niteliğinde ortaya çıkardığı bu aylık güzellik gazetesi, gerçekten çok faydalı olacak. Bundan böyle düzenli olarak takipteyiz!

Yeteneğe açılan kapı

JW Anderson markası, geçtiğimiz sezon bir fotoğraf yarışması düzenlemişti. Bu yarışmaya katılım gösteren ve kazanan üç yeni nesil fotoğraf sanatçısıyla bir proje gerçekleştirdi.

50 kişinin arasından seçilen Julie Greve, Simons Finnerty ve Yelena Beletskaya’nın fotoğrafladığı, her biri kendi görsel zevklerine göre çekilmiş seriler, markanın yeni sezon kampanya çekimleri olarak karşımıza çıkıyor.

Üç yeni isim, yeni göz, zevk ve hikaye... Modanın yeni isimlere, gözlere ve özgün hikayelere ihtiyacı olduğunu vurgulayan bu projenin, örnek teşkil etmesini ve yepyeni bakış açılarının hayatımıza, dünyamıza dahil olmasını umuyorum.

Radarımdaki Marka

Kreatif direktör, moda ve perakende danışmanları Başak&Defne Kocabıyıkoğlu, moda sektöründe sahip oldukları deneyimlerin ardından bir marka yaratma yolunda ilerlemenin sinyallerini veriyor. Zira bu ay Vogue Türkiye bünyesinde Vogue Ne Giydim’in konuğu olan ikili, ‘Nackiyé’ adlı çok dikkat çekici renk, desen ve modeldeki elbiselerle karşımızdaydı. Henüz resmi anlamda kendi kurdukları bir marka olup olmadığını açıklamadılar fakat, markanın yakında aktif olacak site ve sosyal medya hesaplarında Başak ve Defne’nin isimleri geçiyor. Tam da onların zevkini yansıtan detaylara sahip bu elbiseler, umuyorum onların kurduğu bir marka olarak karşımıza çıkar! Zira bu görsel zevkten, bu gözlerden çıkan bir markaya ihtiyacımız var! Beklemedeyiz...