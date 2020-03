UZAK DOĞU AŞKINA: ELIE SAAB

Haute Couture moda haftasının her zaman benim için en özel defilesi şüphesiz Elie Saab... Her sezon en içten şekilde yer veriyorum bu defile detaylarına... Bu sezon da durum değişmiyor. Marka ekibinin iletişimi, Saab Ailesi’nin nezaketi, defile yeri ve müzik her daim çok etkileyici... ‘Couture ustası’ olarak tanımladığımız marka, en uzman olduğu konuda tüm görkemiyle büyüledi. Goldlar, kırmızılar, yeşiller ve tabii ki siyahlar... En ışıltılı ve göz alıcı halleriyle karşımızdaydı. Bu sezon barındırdığı hikayeler ve sembollerle çok zengin olan Çin ve Uzak Doğu kültüründen ilhamla ortaya çıkan bir koleksiyon karşımızdaydı. Koleksiyonda en beğendiğim parçalar, Uzak Doğu esintisiyle Saab ışıltısının birleştiği kimono üstlerdi. Koleksiyon zenginliği ve ilhamıyla bu esinti, son derece başarılı olmuş. Öte yandan ticari olarak düşününce de Saab, Çin ve Uzak Doğu pazarına da hitap etmek istediğini vurguluyor adeta.



IŞIĞI TAKİP ET

Paris Haute Couture Moda Haftası sırasında hepimizin ışıltısıyla bildiği Swarovski markası için keyifli bir proje gerçekleştirdik. Yaz koleksiyonu yine çok renkli, çok ışıltılı olan markayla Haute Couture sırasında bu ışıltının peşine düştük. Yaz koleksiyonunda en favori parçalarım ucunda çapa, deniz yıldızı, ıstakoz ve yengeç gibi figürlerin olduğu ama aynı anda zarafetini de koruyan küpelerdi. Yaza bu tebessüm ettiren parçalardan daha yakışan ne olabilir ki?



SPORUN EN STİL HALİ

Stil hayatımızın her anını yansıtan ve bizi anlatan bir olgu. Spor yaparken de seçtiğimiz parçalar, stilimizin önemli bir kısmını yansıtıyor. Özellikle son birkaç sezondur sportif giyim hayatımızın tam da merkezinde... Artık en şık elbisenin altına giydiğiniz spor ayakkabı, stilinizin en kilit parçası. Durum böyleyken spor markaları da performans ile fonksiyonelliğe yönelik teknolojiler geliştirirken, tasarımı da işin odağına koyuyor ve spor yaparken de stil sahibi olmamız konusunda bize yardımcı oluyor. Son dönemin öne çıkan markası Under Armour, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de olumlu bir algı yaratmak konusunda son derece başarılı. Performansı olumlu etkilemek ve rahatlık konusunda tüm profesyonellerin tercihi olan marka, her sezon koleksiyonuna kattığı yeni tasarımlarla, gözümüze de hitap ediyor.

İşte hem bu göz zevkini pekiştirmek hem de markanın teknolojileriyle tanışmak için geçtiğimiz hafta D-Resort Ayvalık’ta bir Influencer buluşması gerçekleşti ve ben de buna ev sahipliği yaptım. Markanın en stil sahibi anlarına tüm hafta sonu tanık olduk ve markanın yeni koleksiyonunda bu stil

sahibi duruşa daha da önem vereceğinin sinyallerini aldık. Stille örtüşen her detay beni heyecanlandırıyor. Siz de markanın

yeni koleksiyonu için takipte kalın!