İstanbul’un en tatlı vintage mağaza-larından Vintage İstanbul’u sizlere daha önce de anlatmıştım. Sahibi Özge’nin özenli seçimleriyle çoğu zaman yurt dışında bulduklarımdan daha iyi parçalar yakaladığım bir vaha. Balat’taki küçük mağaza da çok keyifliydi fakat şimdi yepyeni bir mekanla ve daha çok seçenekle karşımızda. Cihangir’deki yeni mağaza, artık sadece hafta sonu değil çarşambadan pazara her gün açık. Not edin!

Benim gibi Vintage tutkunuysanız, not etmeniz gereken bir diğer adres de Kabataş Setüstü’nde yer alan Moncher Vintage. Moncher, moda editörü Hakan Bahar’ın vintage dokunuşları olan tişört ve sweatshirt markası. Aynı zamanda iyi bir koleksiyoner olan Bahar, HB Wardrobe adı altında birbirinden güzel parçaları bizlerle buluşturuyor. Ece Sükan Vintage koleksiyonundan ve birçok ithal markadan özel parçalar barındıran HB Wardrobe’u mutlaka alışveriş listenize ekleyin. Ayrıca Bahar’ın her kıyafetle uyum sağlayan tişört koleksiyonu, Room+ Rumours’ta satışta.

Vintage hayranlığımı her fırsatta dile getiriyorum ve bu sevgiyi herkese aşılamak istiyorum. Bu istek paralelinde önümüzdeki günlerde vintage temalı etkinlikler organize ediyor olacağım. Ve bu anlamda bana ilham veren vintageseverler ve koleksiyonerlere bir yenisi daha eklendi: Nillush Vintage. Samimiyeti ve kendine has stiliyle o kadar eğlenceli ki, keyifle takip ediyorum Nilüfer Tercanlı’yı. Özellikle proporsiyon konusunda çok doğru önerilerde bulunuyor. Mutlaka takip edin ve Nişantaşı’nda yer alan mağazayı ziyaret edin derim.

İkinci elden korkmayın!

Vintage ve ikinci el lüks ürünlerin satıldığı platform, Dolap.com’dan daha önce de bahsetmiştim. Benim de giymediğim ürünleri sattığım ve aynı zamanda sosyal sorumluluk anlamında destek verdiğim bir uygulama.

Deneyimlediğim kadarıyla çok yüksek bir trafiğe sahip. Bu yoğun trafik içerisinde görmeden ve denemeden aldığımız parçaların en önem verdiğimiz yanı, hasarsız ve orijinal olmaları.

İşte tam da bu gerekliliğe hizmet eden bir uygulamaya başladı, Dolap App: Dolap Dedektifi. Marka bir ürün aldığınızda aplikasyon üzerinden tek bir tuşla orijinallik kontrolü talebinde bulunabiliyorsunuz. Bu da hâlâ daha tedirgin yaklaşılan ikinci el alışverişte güvenli bir dönem başlatıyor.

Haftanın Moda Kitabı:



Icons of Vintage Fashion 1900-2000 Penelope Blanckaert-Angela Rincheval Hernu.