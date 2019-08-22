VOGUE LOVES ISTANBUL

Türkiye’nin en prestijli moda dergilerinin başında gelen Vogue Türkiye, ağustos sayısında ‘#istanbul’ temasına odaklandı. Ünlü model Lara Stone, kapak çekimi için İstanbul’a geldi ve şehrin tarihi noktalarında keyifli kareler ortaya çıktı. Vogue İstanbul ekinde yine görsel gücü çok yüksek stili life kareler ve minimal çizgiler söz konusu. Ayrıca şehrin önemli, gidilmesi ve bilinmesi gereken mekanları, mağazaları bir rehber niteliğinde sıralanıyor. Bu anlamlı sayıyı hafta başında temaya yakışır bir İstanbul manzarası eşliğinde, benim de katıldığım çok keyifli bir etkinlikle kutladık. Yaz tatilinin ardından şehre dönüş ne kadar keyifli hale getirilebilirdi ki?









SINIR ÖTESİ IŞILTI

Çok yakın bir zaman önce size Begüm Yalçın’dan, başarılı markası Charms Company’den ve Altınbaş’la yaptığı iş birliğinden bahsetmiştim. İkonikleşmiş inci detaylı ve son koleksiyonundaki renkli boncuk detaylı parçalarıyla yazı daha da renklendirdi o günden bu yana. Şimdi ise yeni bir haberle karşımızda... En popüler online alışveriş sitesi Net A Porter’de artık Begüm’ün markası Charms Company de yer alıyor! Yıllardır büyük bir emek ve planlamayla marka yönetimini gerçekleştiren Begüm’ü, gönülden tebrik ediyorum. Tasarımları dışında sosyal medya hesaplarında sunduğu görsel dünya, onun vizyonunu, duruşunu en doğru şekilde ortaya koyuyor. Satın almacılar da bugünün dünyasında bu detaya çok önem veriyor. Ayrıca onun global ölçekte moda dünyasının merkezinde yer alan ‘it girl’ler ile olan ve sosyal medyaya yansıyan iletişimi de bu süreci hızlandıran bir itici güç oluyor. İşte Charms Company ışıltısını dünyaya yaymaya başlıyor!



ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞ

Begüm Yalçın’ın sosyal medyaya yansıyan ‘it girl’ iletişiminden bahsetmiştim. İşte bu isimlerin başında geliyor Amina Muaddi... O aslında çok başarılı bir ayakkabı tasarımcısı. İtalya’da bu konu üzerine çok detaylı bir eğitim alıyor. Ardından üretim süreçlerini yerinde öğrenmek üzere atölyelerde uzun zamanlar geçiriyor. Farklı tasarımcılarla iş birlikleri, bir marka girişimi oluyor ve hepsi başarılar elde ediyor. Ama Amina, asıl hayalini gerçekleştirmeye ve kendi adıyla markasını kurmaya karar veriyor. Bu kararı verdiğinde Bloomberg HT’de yayınlanan Style*ist için kendisiyle Paris’te bir araya gelmiştik. Heyecanından bahsediyordu. Röportajın ardından, kısa bir süre sonra markayı hayata geçirdi. İlk çıkışında elde ettiği başarıyı daha önce sizlerle de paylaşmıştım. Fakat üzerinden geçen zamanla Amina ve markası öyle bir noktaya geldi ki, tekrar paylaşmak istedim!

Tekrar başa dönersek Amina aslında bir tasarımcı ama sosyal medyayı öyle doğru kullanıyor, kendini, çizgisini öyle güzel aktarıyor ki, tasarımcı kimliği dışında her yaptığı merak edilen, her giydiği sorulan bir ‘it girl’ aynı zamanda... Koleksiyonun temel çizgisi, imza detaylarını ilk sezon öyle güzel oturttu ki, artık topuk şeklinden, renginden onun bir Amina Muaddi ayakkabı olduğunu anlayabiliyoruz. Global ölçekte en büyük online alışveriş platformlarında yer alan marka

artık Türkiye’de ve Beymen’de satışta...















