YALIN LÜKS

Stilin sadece giydiklerimizle ilgili olmadığını her fırsatta dile getiriyorum. Kendinizi ve tarzınızı bulmak gibi aslında... Görsel algısı fazlasıyla gelişmiş biri olarak, hep bana göre yalın ama gösterişli hali arıyorum. Ne yazık ki, böyle mekanları bulmak hiç kolay değil. İşte dünyama, gerek otel dekorasyonu ve mimarisi, gerek plajı, gereksede içinde yer alan restaurantlarıyla tam da aradığım o yalın lüksü sunan yeni bir yer eklediğim için mutluyum.

New York, Londra, Miami Beach ve Sanya’da hizmet veren, Bangkok, Abu Dhabi, Shanghai, Barselona, Times Square ve West Hollywood’da açılacak otellerinin çalışmalarını sürdüren EDITION ailesinin Bodrum’daki yeni üyesine karşı, tam da yukarıda belirttiğim sebeplerden ötürü hayranlık duymaya başladım.

Hemen ardından öğrendiğim iş birliğiyle bu hayranlık arttı!

EN STİL SAHİBİ POP-UP

Çocukların geleceği için sanatın iyileştirici gücünü destekleyen projeler üreten İstanbul’74 bir başka çalışmayla karşımızda. 74Escape, farklı seyahat lokasyonlarını, hikayeleri ve dünyanın dört bir yanından gezginlerin seyahatlerinde yollarının kesiştiği objeleri ve deneyimlerini paylaşan bir online seyahat günlüğü... Bizzat yerinde görüp incelediğim, The Bodrum Edition içerisinde yer alan ‘74Escape Store/Gallery, aynı zamanda bir galeri alanı ve elbette mağazadan çok daha fazlası. Sezon boyunca farklı tasarımcı ve sanatçılarla iş birliği yapacak mekanın ilk pop-up projesi, Ümit Benan’ın koleksiyon parçalarından oluşuyor. Hem ürünlerin sergi niteliğinde sunulması, başarılı tasarımcıların isimlerinin yerli-yabancı turistlerin hakim olduğu bir ortamda duyurulması gerçekten çok anlamlı.

Ümit Benan Kimdir?

Almanya doğumlu tasarımcı, 15 yaşına kadar Türkiye’de eğitim alıyor ve sonra farklı ülkelerde yaşıyor. Londra, New York ve Milano gibi kültürlere sahip şehirlerde gençlik dönemini geçiren Benan için çeşitlilik, moda ve sanatın tüm alanları açısından çok önemli. Üniversitede işletme okurken, moda dünyasında çalışmaya karar veren tasarımcı, Central Saint Martins ve Marangoni gibi prestijli okullarda eğitim alıyor. Rıfat Özbek’in asistanlığını yaptıktan sonra, 2009 yılında kendi adını taşıyan koleksiyonla Pitti Uomo fuarının düzenlediği Who’s Next yarışmasında birinci oluyor ve o günden sonra dünya basınının dikkatini çekiyor. Hazırladığı erkek koleksiyonlarıyla, başarıları dünya üzerinde takip edilen Benan, 2011-2013 arasında İtalyan modaevi Trussardi’nin kreatif direktörlüğünü üstlendi. Markanın hem kadın hem de erkek koleksiyonlarını hazırlayan Benan, son dönemde ise Umit Benan markasına odaklandı. Otantik, güçlü ve tezatlıkları bünyesinde barındıran Umit Benan erkeği için yepyeni hikayeler yaratıyor...