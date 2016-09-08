Bir süredir sosyal medyanın en çok konuşulan ve paylaşılan videolarından biri. Evet Kenzo’nun yeni parfümünün reklam filminden bahsediyorum. Videoya geçmeden, Kenzo demişken yeni sezonda adını çokça duyacağımız garanti. Zira H&M ile yapacağı iş birliği şimdiden merak konusu. Ekim sonunda mağazalarda yerini alacak koleksiyonu ben biraz ucundan inceleme fırsatı buldum. Yine çok izdiham olacak gibi duruyor!

Gelelim parfüm videosuna… Özellikle moda sektöründeki tüm reklam filmlerinde hep güzel kadınlar, kusursuz vücutlar görmeye alışık bir nesil için çok farklı ve ilgi çekici bir reklam olmuş. Heyecanlandıran, umut vaad eden… Fakat ne yazık ki yaratıcılık gerektiren tüm sektörlerde olduğu gibi modada da kendini tekrar etme, ilham almanın sınırını kaçırma durumu söz konusu oluyor.

Bu konuda Diana Marian Murek, şaşkınlıkla ve hayranlıkla takip ettiğim bir isim. Moda sektöründe aynı sezonda ya da onlarca yıl arayla oluşan benzerlikleri, aynı fikirleri, ilhamları (!) araştırıyor. Gerçekten yaratıcılık var mı, tüm bu benzer fikirler birer tesadüf mü? Bilmek çok zor.

Fakat bildiğimiz tek şey ‘inspiration’ (ilham) durumunun git gide sınırlarını aşıyor olduğu. İşte bunun bir kanıtı da yeni Kenzo reklamı. Reklamın yönetmeni Spike Jonze, aslında buna çok yakın bir işi yıllar önce ünlü müzik grubu Fatboy Slim’in ‘Weapon of Choice’ klibi için çekti. Şarkıyı da, klibi benim de neslimizin de çok iyi bilmesine rağmen, bu benzerliği ilk anda fark etmeyenlerimiz çok oldu. Farklı bir iş görmenin verdiği heyecanla dağılan dikkati toparlamak konusunda beni ilk uyaran üstad moda editörü Bahar Kongel oldu. “Yönetmen neden böyle bir yol seçti ve kendini tekrarladı?” sorusundan ziyade sorulması gereken şey; moda dünyasının bu işi çok yeni ve farklı olarak lanse etmekteki ısrarının sebebi… Sizce?

ÇOK OLUYORLAR!

Ülkemizin globalleşme konusunda en başarılı markalarından Mavi’nin bir lansmanındaydım hafta başında. Hem yeni koleksiyonunun kilit parçalarını hem de Adriano Goldschmied imzasını taşıyan ‘Indigo Move’ koleksiyonunu inceleme fırsatı yakaladım.

İlk fark edilen şey kumaşlardı. Gerçekten tasarım olarak giyip her yere gidebileceğiniz çizgiye sahip koleksiyonun kumaşları da, spor dahi yapabileceğiniz konforda.

Bunun sırrı da işte ‘The Godfather of Denim’ olarak tanınan Goldschmied’de gizli. İtalyan köklerine sahip Goldschmied, ilk denim koleksiyonunu 1970 yılında tanıtıyor. 1978’de Renzo Rosso ile Diesel’i kuruyor. Replay, Goldie ve Rivet gibi markaların başarısında önemli rol oynuyor. Mavi’yle de yolu ilk 1996’da kesişiyor. İşte Mavi’nin başarısı tam da burada, o yıllarda gözünü dünyaya dikmiş olmaktan geçiyor.

Beş yıl süren ilk iş birliklerinin ardından bu sene, Mavi’nin 25’inci yılını kutlarken yeniden bir araya geliyorlar. Ve ortaya gerçekten usta işi bir denim koleksiyon çıkıyor. Eylül sonunda satışa çıkacak bu eşsiz dokuyu hissetmeniz şart!

Haftanın Moda Kitabı:

Denim bu Magnum Photographers, Mavi’s Tribute to Denim Culture, Mavi.