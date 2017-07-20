Paris’in en ünlü ve ikonik konsept mağazası Colette ile moda markası H&M yeni bir işbirliğiyle karşımızda. Markanın tasarım odaklı kapsül koleksiyonu H&M Studio Sonbahar/Kış 2017’den özel bir seri, H&M Studio X Colette adıyla aramızda olacak. 21 Ağustos’ta sunulacak ve iki hafta boyunca hem Colette mağazasında hem de online olarak müşteriyle buluşacak koleksiyonda, Colette’in imza rengi mavinin hakimiyeti ve H&M Studio’nun asıl koleksiyonunda olmayan iki özel parça var.

İlhamını New York City’den alan koleksiyonda, el yapımı boyama detayları yer alıyor ve güçlü dikiş teknikleriyle işçilik vurgulanıyor. Feminen silüetler punk etkiyle buluşuyor ve ortaya dokuz parçalık özel bir koleksiyon çıkıyor. 14 Eylül’den itibaren seçili H&M mağazalarında ve online’da satışa sunulacak H&M Studio ana koleksiyonundan önce bu özel tasarımları keşfetmek gerek! Çünkü bu kez gerçekten çok özel.

Her güzel şeyin sonu var

Bu arada ne yazık ki, Colette mağazası kapanacağını açıkladı. ‘Her güzel şeyin sonu var’ diyerek haberi Instagram hesaplarından duyurdular. 20 yıldır varlığını koruyan, Paris’in hatta dünyanın en ünlü konsept mağazalarından biri olmayı başarmış Colette, farklı ürün seçenekleriyle, bünyesinde yer alan çok özel parçalarla her zaman ilham verdi. Özellikle moda sektöründe çalışan birçok kişi için müze niteliğindeydi.

Yeni marka keşfetmek, özel koleksiyonları incelemek, alternatif dergileri karıştırmak için Paris’e gidince ilk uğranan noktalardandı. Ben de daha geçen haftalarda Paris Moda Haftası için gittiğim şehirde o meşhur Rue Saint Honoré’da zevkle ziyaret ettim mağazayı. Hem de birkaç kez. O kadar kalabalıktı ki, kapanacağına üzülecek büyük bir kitle olduğunu söyleyebilirim. Online ilerlemek istediklerini ifade eden yetkililer, bize perakende sektörünün geldiği noktayı bir kez daha hatırlatıyor. Bu kadar ünlü bir mağaza dahi kapatma kararı alıyorsa, moda perakendesinin gittiği yeri daha detaylı sorgulamak gerekiyor sanırım.

Erdem’in dokunuşu

H&M’den bir işbirliği haberi daha var. Her yıl heyecanla beklenen, izdihamlara yol açan tasarımcı projelerine bir yenisi daha ekleniyor. Marka, Erdem’le bir araya geliyor. Türk asıllı, Londra merkezli tasarımcı Erdem o meşhur baskılarını, imza detaylarını H&M için tekrar yorumluyor. Üstelik kariyerinde ilk defa erkek koleksiyonu tasarlayarak bir ilke daha imza atıyor.

Görsellerden gördüğüm kadarıyla erkek koleksiyonunun çarpıcı olduğunu söyleyebilirim. İş birliğinin bir diğer önemli yanı da Baz Luhrmann. Modayı bağımsız bir sanat ve ifade tarzı olarak değerlendiren Luhrmann, Erdem’in H&M için yarattığı dünyayı öylesine güzel aktarıyor ki bize, ön gösterim filmini izleyince sabırsızlanmamak elde değil.

Markanın kreatif direktörü Ann-Sofie Johansson’ın koleksiyon yorumuysa şöyle “Bunlar, sonsuza dek giymek isteyeceğiniz özel parçalar.” 2 Kasım’ı şimdiden takviminize not edin.