YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR

Phoebe Philo, moda dünyasına adını minimal ama bir o kadar göz alıcı ve gösterişli tasarımlarıyla yazdırdı. 10 yıl boyunca kreatif direktörlüğünü üstlendiği Céline markası için hazırladığı ikonik tasarımlarla büyük başarılar elde etti. 2017’yi uğurlarken, yılın en şaşırtıcı haberlerinden sayılacak bir gelişmeyle Philo, Céline ile yollarını ayırma kararı aldı. Markayı bünyesinde bulunduran LVMH grup, bu ayrılığı yaptığı açıklamayla resmen duyurdu. Philo’nun Céline için hazırlayacağı son koleksiyon mart ayında gerçekleşecek Paris Moda Haftası kapsamında sergilenecek. Bu son koleksiyonu ve tasarımcının yeni adresini merakla bekliyorum!

2018’in hediyesi tadında kampanya

Artık onun hayal dünyasının ne kadar geniş ve ilham verici olduğunu hepimiz biliyoruz. Yaklaşık üç yıldır her sezon bizi daha da şaşırtmayı ve büyülemeyi başarıyor. Trendlere, sokak modasına yön veren; hatta diğer markaları da etkileyen ikonik tasarımlarla lüks tüketimi sokak modasına taşıdı. Zamanla, markanın hedef kitlesinin yaş sınırını genişleten Michele, ticari olarak da Gucci’yi zirveye taşıyan tasarımcıların başında geliyor.

Fakat onun derdi yaratmak; her seferinde sanattan, yenilikten yana olmak! Farklı sanatçılarla yaptığı işbirlikleriyle bunu her zaman gösteren tasarımcı, ilkbahar/yaz 2018 koleksiyonu için yine gerçekten nefes kesen, ilham verici bir kampanyayla karşımızda... İspanyol illüstratör Ignasi Monreal ile yapılan işbirliğinden ortaya çıkan kampanya heyecanlandırıyor ve adeta yeni yıl tebriği gibi gülümsetiyor!

Mutlu yıllar!

2018’e günler, hatta saatler kala büyük bir sevgiyle söylemek istediklerim var! Sağlık, huzur, mutluluk, başarı ve bereket sizinle olsun. Ülkemiz ve tüm dünya için sevgi ve barış dolu günler diliyorum. Yeni yılda daha doğru kararlar verelim, güzellikler ve şans bizimle olsun. Birlikte nice güzel yıllarımız olsun... Yeni yılda daha az ve öz alışveriş yapalım. Stilimizi belirleyelim ve ona uygun parçalar satın alalım. Neden aldığımızı bilmediğimiz ve asla giymediğimiz kıyafetlerle dolu o gardıroplardan kurtulalım. Bizi yansıtan renk, model ve tasarımda birkaç parça bile yeter. Gardıropta duran giymediklerimizi satalım, verelim ya da bağışlayalım. Bu ferahlık ruhumuza da iyi gelecek.

Kendimizle tartışmayı bırakalım yeni yılda. Tamamen barışalım, sevelim kendimizi. Beğenelim. Dış görüntümüzden ziyade ruhumuzu besleyelim. Ruhumuz güzelleştikçe zaten yüzümüze de yansıyacak. Bunun için estetik müdahalelere tonla para harcamaktansa, ruhumuza iyi gelen aktivitelere zaman ayıralım. Okuyalım, araştıralım, dergi karıştıralım ve gözümüzü geliştirelim. Sevelim, alkışlamayı bilelim.

Peki o gece? Elbette kırmızı ve ışıltısız bir yılbaşı gecesi düşünmek zor ama ne giyeceğinize takılmayın. Sadece mutlu olun! Sıcacık bir gülümseme en gösterişli makyaj, sevdikleriniz payetiniz-ışıltınız, etrafa yayılan o mutluluk ve sevgi de kırmızı olsun o gece.....