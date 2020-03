YENİLİKÇİ VE DOĞA DOSTU: H&M

Üçüncü İstanbul Tasarım Bienali kapsamında H&M sponsorluğunda, İsveç Başkonsolosluğu ve İsveç Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilen proje için İstanbul’a gelen H&M kreatif direktörü Ann Sofie ile röportaj yapma fırsatı bulmuştum. Her şeyden önce güler yüzü ve içten hali, sade stili beni çok etkiledi. 30 yıldır H&M’de çalışıyor, mağaza çalışanı olarak markayla buluşuyor ve bu yolda emin adımlarla ilerliyor. Günümüz tüketim dünyasında hızla değişen dinamikleri göz önüne alacak olursak, istikrarlı duruşuyla gerçek bir ilham kaynağı.

“Yeni tasarımcılara tavsiyeleriniz nedir?” diye sorduğumda söylediği üç şey: “Sabırlı, yaratıcı ve insanlara karşı nazik olmak” oluyor. Her şeyin başına iyi insan olmayı koyan bu yaratıcı ve vizyoner kadının dokunuşuyla başarı kaçınılmaz.

Proje kapsamında genç yeteneklerin ortaya çıkardığı sürdürülebilir koleksiyonlar Ann Sofie’nin de aralarında olduğu jüri tarafından değerlendirildi ve kazanan Asude Şenoğlu oldu. ‘Geleceği Giydirmek’ sergisi 4 Aralık’a kadar Adahan Otel’de sergilenecek. Yepyeni bir iş birliği için hazır olun. Zira öncesinde inceleme ve hatta giyme şansı bulduğum H&M x KENZO iş birliğiyle ortaya çıkan renkli ve eğlenceli koleksiyon, sizlerle buluşmak için satışta!

MİLANO’DAKİ GURUR GECEMİZ

29 Ekim resepsiyonu kapsamında Milano’da yer alan Türk konsolosluğunda gurur veren bir defile gerçekleşti ve genç tasarımcıların koleksiyonları sergilendi. Türkiye’de üretilen materyallerle hazırlanan tasarımlar son derece başarılı.



Eğitim aldığım İtalya’nın en önemli moda okullarından Istituto Marangoni’den mezun olan ve şu an her biri ayrı bir markanın tasarım ofisinde çalışan yetenekli isimlerin sunduğu defile, hem sektörümüzün hem de Türk adının dünyada tanıtımı için çok önemli. Böyle etkinliklerin artması ve ilgi görmesi umuduyla. Teşekkürler Tamer Çoğal, Mahmut Ağaç ve Selen-Ayşe Merve Uçar...

MODADA BLOG YAZARLIĞI



Moda alanında eğitim aldığım kurumlardan biri de İstanbul Moda Akademisi. İşte şimdi arkasında durduğum, çok faydalı olacağına inandığım ve tecrübelerimi aktaracağım yeni bir eğitim başlıyor: Modada Blog Yazarlığı ve Sosyal Medya. Dijital dünyanın artan önemi, kendi markanı kurma yolundaki faydası, hangi alanda olursa olsun yazdığın blog’un kendin için adeta bir okul olduğu ve daha birçok şey, hem teknik hem içeriksel olarak değerli bir eğitim kadrosu aracılığıyla anlatılacak. En önemlisi, bu alanda sektörde deneyim sahibi olan insanları dinleme şansı yakalayacak eğitime katılanlar.



Moda alanında ilerlemek için bu anlamda bir adım atmak isteyenler, hatta sadece moda değil, herhangi bir konuda kendini disipline edip blog yazmak isteyenler, günümüz dijital dünyasında marka olmak isteyenler, birçok kişi tarafından asla başarılı görülmeyen, kabul edilmeyen blog’lara, dijital güce inananlar… Mutlaka bu eğitime dahil olmalısınız! 7 Kasım’da başlayacak ve 3.5 ay sürecek eğitimle ilgili şansınız olabilir. Yoğun ilgi nedeniyle dahil olamasanız da bir sonraki eğitim için beklemede kalın. Zira Barış Çakmakçı ve Bediz Yıldırım gibi sektör duayenlerinin önderliğinde bir eğitim olacak. Ben de bir ucunda yer alıp deneyimlerimi anlatıyor olacağım.



Haydi buluşalım mı?



