Yerli moda iş birlikleri

Moda iş birliklerinin yükselen trendinden geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştim. Tüm dünyada moda sektörünün en çok konuşulan gelişmeleri arasında olan marka iş birlikleri, elbette ki ülkemizde de son dönemin en dikkat çekici olaylarından. İki ayrı markanın bir araya gelip ortak bir konseptte koleksiyon çıkarması şeklinde karşımıza çıkan iş birlikleri; stiliyle dikkat çeken, belli bir kitleyi peşinden sürükleyen bir isim ve markanın bir araya gelmesi şeklinde de söz konusu oluyor.

Daha fazla kitleye ulaşmak anlamında güç birliği oluşturuluyor. Ortaya gerçekten ikonik tasarımlar çıkabiliyor. Yaratıcılık ikiyle çarpılıyor, ayrıca her iki markanın alıcıları da yepyeni bir deneyimle karşı karşıya kalıyor ve markaya olan bağlılığı da pekişiyor. Başta da söylediğim gibi her anlamda bir ‘birlik’ söz konusu. Son dönemin öne çıkan global iş birliklerini sizlerle paylaşmıştım. Peki ya bizde neler oluyor?

Yasemin Özilhan/İpekyol

Geometrik desenler, asimetrik formlardan oluşan 35 parçalık koleksiyonun cool ve yalın stili, Yasemin Özilhan’ın yer aldığı çekimlerde de kendini gösteriyor. Satışlara nasıl yansıyacak göreceğiz, fakat tanıtım anlamında ses getiren bir iş birliği olduğu kesin.

Derin Mermerci/Network

Stiliyle oldukça beğenilen ve son dönemde lifestyle ve moda içeriklerinin yer aldığı web sitesiyle sektörün tam içinde olan Derin Mermerci, ‘iş kadını’na yönelik tarzıyla öne çıkan Network markasıyla bir kapsül koleksiyon hazırladı. Mermerci’nin stilinin yansımalarından yola çıkan tasarımlarda, feminen detaylar ön planda.

Arzu Sabancı/Koton

Bir diğer stil yansıması Arzu Sabancı ve Koton’dan geliyor. Kişisel stilini Koton’a uyarlayan Sabancı, ‘modern ve özgür dokunuşlar’ adıyla hem günlük kullanım, hem de iş yaşamı için modern bir koleksiyon hazırladı.

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Akıllı telefonlarımızdaki uygulamalar tüm hayatımız oldu! Günlük yaşamımızdaki birçok ihtiyacımızı bu uygulamalar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Peki ne giyeceğinizi bilmediğiniz bir anda, profesyonel destek almak, stilinizi oluşturma yolunda bir adım atmak ve bunu zaman-mekan sınırı olmadan yapabilmek mümkün desem, ne dersiniz?

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