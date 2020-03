Global renk otoritesi Pantone, 2020 yılının rengini açıkladı: Klasik mavi. Alacakaranlıkta gökyüzünü, sakin suları ve yaban mersini tonlarını anımsatan bu klasik ton, global renk otoritesi tarafından ‘Yılın Rengi’ unvanına layık görüldü. Pantone Renk Enstitüsü Başkan Yardımcısı Laurie Pressman, “1999 yılından beri, dünyayı sarpa saran genel bir endişe hissi var. Dünyanın geldiği noktaya dayanarak, ‘Yılın Rengi’ olarak Pantone 19-4052’yi, yani klasik maviyi seçtik. Bu güven verici ton, sakin ve huzurla dolu” sözleriyle klasik mavinin birleştirici ve iyileştirici etkisine odaklanıyor. Ayrıca Pantone bu renk tonunu, cinsiyetsiz ve mevsimsiz olarak sembolize ediyor. Herkes tarafından erişilebilir olması da onu arzu edilebilir kılıyor. Ayrıca doğal metodlarla bitkilerden elde edilebilir bir ton olması da, geçtiğimiz sene ‘Yılın Rengi’ seçilen Living Coral’ın başlattığı sürdürülebilirlik hareketinin devamı niteliğinde...

2020’nin rengi bize huzur, sakinlik verecek; daha eşit ve barışçıl bir ortam sağlayacak ve doğaya da barışçıl bir el uzatacak.

Modanın her daim farklı disiplinlerle birleştiğinde daha büyük anlam kazandığını konuşuyoruz. Giyeceğimiz kıyafetten çok daha fazlasına odaklanmalıyız modanın bütüncül kısmını keşfetmek için... Son dönemde bunu keşfeden, modanın daha ötesinde farklı disiplinlerle birbirini besleyen dünyalar sunan başarılı çokça tasarımcı var. Ama öyle biri var ki modayı daha başka bir noktaya taşıyor.



Ece Gözen, ben de sektörde daha yeniyken tasarımlarıyla, koleksiyonlarıyla, defileleriyle adından söz ettiren bir genç tasarımcıydı. Her koleksiyonunda her projesinde bilimin, teknolojinin izlerini yansıtan tasarımcının koleksiyonları bir süredir hayatımızda değil. Çünkü Gözen başka bir yöne doğru yol aldı. Her zaman astronot veya bilim insanı olmak isteyen Gözen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Tekstil ve Moda Tasarımı okuyor, koleksiyonlarıyla hayatımıza giriyor ve ardından da laboratuvarın yolunu tutuyor. Evet laboratuvar! Onu artık sadece bir tasarımcı olarak tanımlayamayız. O bir materyal araştırmacısı ve bio-tasarımcı.



Bakterilerden vegan deri ve bio plastik üreten, modanın doğaya zarar veren, dünyayı kirleten etkisini ortadan kaldırmak için büyük çaba sarf eden bir bio-tasarımcı. Gözen, Institute bünyesinde çalışmalarını daha geniş bir kitleye yaymayı hedefliyor. Bilimin, sanatın, tasarımın sürdürülebilir bir dünya ve insan için çalışmasını sağlıyor. Deri ve plastiğin yerine alternatif materyaller için bilim insanlarıyla iş birlikleri yapıyor. Tam da Vintage Styling eğitimimin yeni sezonunda, ders boyunca sürdürülebilirlik üzerine konuşup, umut veren bir şeyler ararken araştırıyorum Ece’nin son dönemde yaptıklarını... İçim huzurla doluyor. Modanın zararsız hali de mümkün, her şey tüketmekten ibaret değil. İşte tam da bu güzelliklerden ötürü, sadece bana değil, herkese umut verdiği için Gözen geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Elle Style Awards’ta ‘Sürdürülebilir Moda’ ödülünü alıyor. Tebrikler ve teşekkürler Ece tüm duyarlılığın ve yaratıcılığın için...