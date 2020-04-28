Aşk 101 dizisi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Aşk 101 nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu
Film-dizi yapımcılığı ve dağıtımı yapan Netflix'in yeni dizisi Aşk 101, gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer almaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, Aşk 101 dizisi ile ilgili konusu, başrol oyuncuları ve dizinin nerede çekildiğine dair araştırmalar yapıyor. Peki Aşk 101 dizisi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Aşk 101 dizisinin çekildiği yer...
AŞK 101 DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
1990'lı yıllarda Türkiye'sinde hayatta kendi yollarını bulmaya çalışan bir grup genç, çok sevdikleri öğretmenleri okuldan ayrılmasın diye onun aşık olması için uğraşırlar. 1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek için çaba harcarlar.
AŞK 101 OYUNCULARI KİMLER?
Netflix'in yeni Türk dizisi Aşk 101'in oyuncu kadrosunda;
Alina Boz - Eda
Kubilay Aka - Kerem
Mert Yazıcıoğlu - Sinan
Kaan Urgancıoğlu - Kemal
Pınar Deniz - Burcu
Müfit Kayacan - Necdet
Selahattin Paşalı - Osman
İpek Filiz Yazıcı - Işık
Tuğba Ünsal - Eda (günümüz)
Bade İşçil - Işık (günümüz) yer alıyor.
AŞK 101 DİZİSİ NASIL İZLENİR?
Aşk 101 dizisini izlemek için öncelikli olarak Netflix'e belli bir ücret karşılığında abone olmanız gerekmektedir. Netflix'e abone olduktan sonra Netflix'in resmi sitesinden ya da uygulamasından mobil olarak izleyebilirsiniz.
AŞK 101 NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Maçka - Akif Tunçel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti.