Aslı Adıyaman kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Aslı Adıyaman biyografisi

Doya Doya Moda ikinci sezon resmen başladı. TV8 ekranında yayınlanan gündüz kuşğı programı olan Doya Doya Moda yarışmasında yeni yarışmacılar arasında yer alan Aslı Adıyaman kimdir sorusu yarışmayı takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Aslı Adıyaman kimdir, aslen nereli?

ASLI ADIYAMAN KİMDİR?

Evli ve 1 çocuk annesi olan Aslı Adıyaman, 22 yaşında. Aslen Adanalı olan yarışmacı doğma büyüme İstanbullu ve ev hanımı. 1.60 boyunda 77 kilo olan Aslı, "Rakiplerim benden korksunlar çünkü ben buraya tarzımla imza atmaya geldim" dedi.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Doya Doya Moda jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez yer alıyor.