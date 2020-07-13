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13.07.2020 - 15:24 |

Aslı Adıyaman kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Aslı Adıyaman biyografisi

Aslı Adıyaman, Doya Doya Moda ikinci sezon yarışmacıları arasında yer alıyor. İlk sezonu ile büyük yankı uyandıran Doya Doya Moda yarışmasında ilk sezonu kazanan isim geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Yeni sezona yeni yarışmacılar ile başlayan Doya Doya Moda yarışmasında bedeni ile barışık büyük beden kadınlar yarışıyor. Peki Aslı Adıyaman kimdir, kaç yaşında?

Aslı Adıyaman kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Aslı Adıyaman biyografisi
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Doya Doya Moda ikinci sezon resmen başladı. TV8 ekranında yayınlanan gündüz kuşğı programı olan Doya Doya Moda yarışmasında yeni yarışmacılar arasında yer alan Aslı Adıyaman kimdir sorusu yarışmayı takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Aslı Adıyaman kimdir, aslen nereli?

ASLI ADIYAMAN KİMDİR?

Evli ve 1 çocuk annesi olan Aslı Adıyaman, 22 yaşında. Aslen Adanalı olan yarışmacı doğma büyüme İstanbullu ve ev hanımı. 1.60 boyunda 77 kilo olan Aslı, "Rakiplerim benden korksunlar çünkü ben buraya tarzımla imza atmaya geldim" dedi.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Doya Doya Moda jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez yer alıyor.

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    Cadde Yazarları

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