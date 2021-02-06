06.02.2021 - 09:16 | | UMUT ÜNVER
Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ evlendi
Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ, dün akşam Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çift, birlikteliklerini sade bir nikah törenle taçlandırdı.
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirbağ, sade bir törenle evlendi. Nikaha pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetli katıldı.
Geçtiğimiz ay nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çiftin nikahından görüntüleri gelinin ablası Neslişah Alkoçlar sosyal medya hesabından paylaştı.
9 Ocak'ta nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen törenle evlendi. Büyük heyecan yaşayan ikilinin mutluluğu gözlerden kaçmadı.