At terbiyesi yarışmaları tamamlandı
Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları’nın ikinci ayak müsabakaları, heyecan dolu anlara sahne oldu
Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde 15-16 Şubat’ta ilk ayağı gerçekleştirilen Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları’nın pandemi süresince ara verilen ayakları, 29-30 Ağustos tarihlerindeki ikinci ayak müsabakaları ile tamamlandı. Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yeni normal kuralları içerisinde gerçekleştirilen ve binicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan heyecan dolu yarışmalar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerini ağırladı.
Organizasyonun ana sponsorluğunu Bahçeşehir Koleji, medya sponsorluklarını ise Radyo D ve Demirören Medya üstlendi.
29 Ağustos sonuçları
Yıldızlar Kategorisi
1. Ela Civelek
2. Utkan Çelik
II Kategorisi
1. Emir Yücel
2. İman Lekiç
3. İman Lekiç
4. Nehir Kaya
II Kategorisi ( Teşvik)
1. İman Lekiç
2. Ela Demirbağ
3. Sienna Peri Kiper
4. Pia Avigidor
30 Ağustos sonuçları
Yıldız Biniciler Kategorisi
1. Utkan Çelik
2. Utkan Çelik
3. Lal Mira Gürgen
4. Ela Civelek
II Kategorisi
1. İman Lekiç
2. İman Lekiç
3. Nehir Kaya
4. Emir Yücel
II Kategorisi ( Teşvik)
1. Ela Demirbağ
2. İman Lekiç
3. Pia Avigidor
4. Kayla Nazan Kiper
Yeni Biniciler Kategorisi
1. Rüzgar Çağdaş
2. Tunç Mirasoğlu
3. Sinan Doğan
I Kategorisi
1. Dafne Deniz Yaşar
2. Yağmur Tunçbilek
3. Defne Konyalı
Genç Biniciler Kategorisi
Yağmur Öztürk
Genç Yetişkin Biniciler
Asya Ekşioğlu
Usta Biniciler
Yaşar Tellioğlu