At terbiyesi yarışmaları tamamlandı

Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde 15-16 Şubat’ta ilk ayağı gerçekleştirilen Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları’nın pandemi süresince ara verilen ayakları, 29-30 Ağustos tarihlerindeki ikinci ayak müsabakaları ile tamamlandı. Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yeni normal kuralları içerisinde gerçekleştirilen ve binicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan heyecan dolu yarışmalar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerini ağırladı.

Organizasyonun ana sponsorluğunu Bahçeşehir Koleji, medya sponsorluklarını ise Radyo D ve Demirören Medya üstlendi.

29 Ağustos sonuçları

Yıldızlar Kategorisi

1. Ela Civelek

2. Utkan Çelik

II Kategorisi

1. Emir Yücel

2. İman Lekiç

3. İman Lekiç

4. Nehir Kaya

II Kategorisi ( Teşvik)

1. İman Lekiç

2. Ela Demirbağ

3. Sienna Peri Kiper

4. Pia Avigidor

30 Ağustos sonuçları

Yıldız Biniciler Kategorisi

1. Utkan Çelik

2. Utkan Çelik

3. Lal Mira Gürgen

4. Ela Civelek

II Kategorisi

1. İman Lekiç

2. İman Lekiç

3. Nehir Kaya

4. Emir Yücel

II Kategorisi ( Teşvik)

1. Ela Demirbağ

2. İman Lekiç

3. Pia Avigidor

4. Kayla Nazan Kiper

Yeni Biniciler Kategorisi

1. Rüzgar Çağdaş

2. Tunç Mirasoğlu

3. Sinan Doğan

I Kategorisi

1. Dafne Deniz Yaşar

2. Yağmur Tunçbilek

3. Defne Konyalı

Genç Biniciler Kategorisi

Yağmur Öztürk

Genç Yetişkin Biniciler

Asya Ekşioğlu

Usta Biniciler

Yaşar Tellioğlu