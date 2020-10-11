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11.10.2020 - 16:46 |

Ayşe Kucuroğlu-Alex Papantoniou çiftinin keyifli günü

Cemiyet hayatının tanınan simalarından Ayşe Kucuroğlu, geçtiğimiz gün Yunan sevgilisi Alex Papantoniou ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Ayşe Kucuroğlu-Alex Papantoniou çiftinin keyifli günü
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Hafta sonunu beraber geçiren iki sevgili, spor sonrası soluğu alışveriş merkezinde aldı. Baş başa alışverişe çıkan Ayşe Kucuroğlu ile Alex Papantoniou, bir süre meydan katında bulunan mağazaları dolaştılar.

Sonrasında bir restoranda oturan iki sevgili, hem günün yorgunluğunu attılar hem de yakın dostlarıyla bir araya gelip, hasret giderdiler.

Sosyetik güzel Ayşe Kucuroğlu ve  Alex Papantoniou ikilisinin neşeli ve keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Nusret'in nasırlı elleri sosyal medyayı salladı'Salt Bae' hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe, nasırlı elleriyle gündem oldu. Nusret'in ellerini görenler “Ağırlık kaldırmaktan nasır tutmuş. O tırnaklarını kessin" yorumları yaptı.
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Cadde Yazarları

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