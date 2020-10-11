Ayşe Kucuroğlu-Alex Papantoniou çiftinin keyifli günü

Hafta sonunu beraber geçiren iki sevgili, spor sonrası soluğu alışveriş merkezinde aldı. Baş başa alışverişe çıkan Ayşe Kucuroğlu ile Alex Papantoniou, bir süre meydan katında bulunan mağazaları dolaştılar.

Sonrasında bir restoranda oturan iki sevgili, hem günün yorgunluğunu attılar hem de yakın dostlarıyla bir araya gelip, hasret giderdiler.

Sosyetik güzel Ayşe Kucuroğlu ve Alex Papantoniou ikilisinin neşeli ve keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.