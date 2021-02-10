Bala Hatun tarihte kimdir? Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kim, kaç yaşında?

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakteri öne çıkıyor. ATV ekranlarında sevilerek izlenen Kuruluş Osman dizisinde Özge Törer, Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in eşine hayat veriyor. İzleyenler Özge Törer'in hayatına dair detayları araştırıyor. İşte, Bala Hatun Özge Törer biyografisi...

BALA HATUN KİMDİR?

Râbi'a Bala Hâtun, Şeyh Edebali'nin kızı ve Osmanlı Devleti'nin ilk veziri Alâeddin Paşa'nın annesi olarak biliniyor. Osman Gazi ile 1289 yılında evlenmiştir.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Törer, 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdüren oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini Kuruluş Osman dizisi ile elde etti.

ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.