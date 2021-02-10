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10.02.2021 - 19:18 |

Bala Hatun tarihte kimdir? Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kim, kaç yaşında?

Rabi'a Bala Hatun, Kuruluş Osman dizisinde Özge Törer tarafından canlandırılıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'in eşi Bala Hatun imparatorluğun kuruluşunda dikkat çeken isimlerdendir. Dizide Bala Hatun'u ise Özge Törer canlandırıyor. Peki, Özge Törer nereli, kaç yaşında?

Bala Hatun tarihte kimdir? Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kim, kaç yaşında?
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Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakteri öne çıkıyor. ATV ekranlarında sevilerek izlenen Kuruluş Osman dizisinde Özge Törer, Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in eşine hayat veriyor. İzleyenler Özge Törer'in hayatına dair detayları araştırıyor. İşte, Bala Hatun Özge Törer biyografisi...

BALA HATUN KİMDİR?

Râbi'a Bala Hâtun, Şeyh Edebali'nin kızı ve Osmanlı Devleti'nin ilk veziri Alâeddin Paşa'nın annesi olarak biliniyor. Osman Gazi ile 1289 yılında evlenmiştir.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Törer, 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdüren oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini Kuruluş Osman dizisi ile elde etti.

Bala Hatun tarihte kimdir Kuruluş Osmanın Bala Hatunu Özge Törer kim, kaç yaşında

ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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