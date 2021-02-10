Bamsı Bey kimdir, nasıl öldü? Kuruluş Osman'ın Bamsı Bey'i Nurettin Sönmez kimdir?

Bamsı Beyrek, Oğuz Beyleri arasında yakışıklılığı ile tanınırdı. ATV'nin başarılı dizilerinden olan Kuruluş Osman'da başrolde Burak Özçivit yer alıyor. Dizide Bamsı karakterine ise Nurettin Sönmez can veriyor. Nurettin Sönmez nereli, kaç yaşında?

BAMSI BEY KİMDİR?

Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahramandır. Şu sıralar Kuruluş Osman dizisiyle anılan Bamsı Bey; Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinir. Tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biri sayılır. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından da bahsedilir. Bamsı Bey'in kendisi İç Oğuz'dan olup karısı Dış Oğuz'dandır.

NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?

Sönmez, 24 Temmuz 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği'nde başlasa da daha sonra ise Diyalog İletişimcilik Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde de devam etti. İlk defa Mavi Kelebekler adlı diziyle ekranların karşısına çıkan Nurettin Sönmez, daha sonra Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam'da ve Diriliş:Ertuğrul adlı dizide oynamıştır. Şu an Kuruluş Osman adlı dizide oynamaktadır.