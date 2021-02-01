Barış Manço kimdir? Barış Manço nereli, kaç yaşında ve neden vefat etti? Barış Manço hayatı, şarkıları

Türk müziğine sıra dışı tarzı ve özgün şarkıları ile farklı bir bakış açısı kazandıran usta sanatçı Barış Manço'ya 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı verilmiştir. Öte yandan Türkiye'de ilk Barış ismine sahip olan kişi olarak da tarihe geçmiştir. Barış Manço 1 Şubat 1999 tarihinde hayatını kaybetmişti. İşte, Barış Manço hayatı...

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

Manço, Devlet konservatuvarı klasik Türk sanat müziği hocası, sanatçısı ve yazar Rikkat Uyanık ve İsmail Hakkı Manço çiftinin ikinci çocuğu olan Mehmet Barış Manço 2 Ocak 1943 tarihinde Üsküdar Zeynep Kâmil Hastanesi'nde dünyaya geldi. II. Dünya Savaşı yıllarında doğduğu için ailesi Mehmet Barış adını vermiştir. Müziğe Galatasaray Lisesinde başlayan sanatçı, Şişli Terakki Lisesinde eğitimini tamamlamıştır. Yüksek öğrenimini Belçika Kraliyet Akademisinde, "resim-grafik-iç mimari" alanında tamamladı ve okulunu birincilik ile bitirdi.

Türkiye'de ilk Barış isimli kişi ve aynı zamanda gerçek ismi Yusuf Mehmet Barış Manço'dur. 1954'de Galatasaray Lisesi Ortaokul giriş sınavına girmeden önce ismi Mehmet Barış Manço olarak değiştirilmiştir. Dört çocuklu ailede Savaş, İnci ve Oktay adlarında üç kardeşi vardı. Aile kökenleri İstanbul'un fethinden sonra Konya'dan Selanik'e göç etmiş ve savaş yıllarındaki zorluklar nedeniyle I. Dünya Savaşı sırasında İstanbul'a göç etmişti. Üç yaşındayken anne babasının ayrılığından sonra Barış Manço, babası ile yaşamaya başladı. Cihangir'de, Üsküdar'da, Kadıköy'de ve kısa bir süre için Ankara'da yaşadı. İlkokula abisi Savaş ve ailenin en küçük ferdi olan kız kardeşi İnci'nin de okuduğu Kadıköy Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda başladı. 4. sınıfı Ankara Maarif Koleji'nde okudu ve ilkokulu Kadıköy'deki başladığı okulda tamamladı. Yatılı olarak Galatasaray Lisesi'nin orta bölümüne devam etti. 1957'de amatör olarak müzikle ilgilenmeye başladı. 4 Mayıs 1959'da babasının ölümü üzerine Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak, eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladı.

Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılır. Ortaya koydukları ile birçok ilke imza atmıştır. Bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Felemenkçe, Almanca, Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı. Televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine gitmiş, bu nedenle "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştır. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü. 1957'de amatör olarak müzikle ilgilenmeye başlayan Manço, 1958 yılında ilk grubu Kafadarlar grubunu kurdu. Ortaokul yıllarında kurulan bu grup rock'n roll coverları yaparken, Barış Manço da ilk bestesi Dream Girl'i bu dönemlerde yaptı ve Ankara'da küçük bir müzik ödülünün de sahibi oldu. İkinci grubu Harmoniler'de yine Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşları vardı. 1959'da Galatasaray Lisesi konferans salonunda ilk konserini verdi

BARIŞ MANÇO NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

Manço, 31 Ocak 1999 gece saat 23:30 civarında İstanbul Moda'daki evinde kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede gece saat 01:30'da hayatını kaybetti. Daha önce 1983 yılında bir kalp spazmı geçirmişti. 1991 yılında devlet sanatçısı unvanı aldığından dolayı cenazesi için devlet töreni düzenlendi. Bu töreni TRT, Kanal D ve Kanal 6 canlı olarak kesintisiz yayınladı. 3 Şubat 1999 tarihinde üzerinde Galatasaray bayrağı da bulunan Türk bayrağına sarılı naaşı Atatürk Kültür Merkezi'ne getirilerek tören düzenlendi, ardından Levent Camisi'nde cenaze namazı kılındı ve Kanlıca'daki Mihrimah Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BARIŞ MANÇO EŞİ VE ÇOCUKLARI

Müziğin efsane isimlerinden Barış Manço, 18 Temmuz 1978 tarihinde Lale Manço ile dünyaevine girdi. Sanatçının Doğukan Manço, Batıkan Manço adında iki oğlu vardır.