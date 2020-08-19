Bay Yanlış 8. bölüm 2. fragmanı... Yeni bölümde Özgür ile Ezgi dudak dudağa!

Bay Yanlış cuma günleri ekrana gelirken dizinin yeni bölüm 2. frgmanı da yayınlandı. 8. bölümde Özgür ve Ezgi artık duygularına engel olamıyor. Özgür, Ezgi'nin hislerinden emin olup açılmayı düşünürken Ezgi'den sürpriz bir hamle geliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi, La Gabbia’da ilk iş olarak bir Latin gecesi organize edilmesine ön ayak olur. Bu organizasyona Serdar da katılacaktır ve Ezgi’yle tango yapma isteğindedir. Fakat Ezgi tango bilmediği ve bu konuda Serdar’a yalan söylediği için kısa sürede bu dansı öğrenmek zorundadır. Tango konusunda başarılı olan Özgür mecburen Ezgi’ye bu konuda yardımcı olur. Birlikte pratik yaparken iyice yakınlaşan Ezgi ve Özgür birbirlerinden etkilense de Yeşim ve Serdar’ın varlığı bunu dile getirmelerine engel olur. Bu arada Soner’in ortaya çıkışı her şeyi karıştıracak, bu gecede yaşananlar Özgür ve Ezgi’nin ilişkilerinde yeni bir sayfa açmalarına sebep olacaktır.