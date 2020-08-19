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19.08.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

'Bebek düşünüyoruz ama pandemi var'

Geçtiğimiz ocak ayında Fas'ın başkenti Rabat'ta dünyaevine giren Türkiye eski güzellerinden Tuğçe Sarıkaya ile Güven Dağıstan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

'Bebek düşünüyoruz ama pandemi var'
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Nişantaşı'nda bir mekanda kahve içip sohbet eden Tuğçe Sarıkaya-Güven Dağıstan çifti, basın mensuplarıyla kısa süreli sohbet etti.

DİDİM'DE AİLE ZİYARETİ, BODRUM'DA TATİL
Sarıkaya, "Pandemi döneminde evdeydik. Fazla dışarı çıkmadık. Bir özlem oluştu tabii, insan gezmek istiyor. Havalar da çok güzeldi. Biraz ortalığın sakinleşmesiyle hem Didim'e gidip aile ziyaretinde bulunduk hem de birkaç gün Bodrum'a gidip kafa dinledik" dedi.

1.5 yıllık evli çift, "Bebek düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Evet düşünüyoruz ama şu an pandemi var. Biz de ne yapacağımızı bilemedik" cevabını verdi.

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