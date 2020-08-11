11.08.2020 - 23:30 |
Beni Unutma filmi konusu nedir? - Beni Unutma ne zaman, nerede çekildi? Oyuncu kadrosu...
Başrollerini Mert Fırat ve Açelya Yılhan'ın paylaştığı romantik film Beni Unutma, bu akşam bir kez daha izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Beni Unutma filmi ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...
ATV'de bu akşam Beni Unutma filmi ekranlara geliyor. İşte filmle ilgili merak edilenler...
BENİ UNUTMA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Olcay iş hayatında oldukça başarılı, genç, bekâr ve güzel bir kadındır. Ciddi bir ilişki yaşadığını düşündüğü sevgilisi Hakan'ın kendisini aldattığını acı bir şekilde öğrendiğinin ertesi günü Sinan'la tanışır. Olcay'ın ilişkisinin bittiği gün Sinan da verdiği ani bir kararla nişanlısı Ebru ile evlenmekten vazgeçer.
BENİ UNUTMA OYUNCULARI KİMLERDİR?
Mert Fırat
Tuba Ünsal
Kenan Ece
Aliye Uzunatağan