Beni Unutma filmi konusu nedir? - Beni Unutma ne zaman, nerede çekildi? Oyuncu kadrosu...

ATV'de bu akşam Beni Unutma filmi ekranlara geliyor. İşte filmle ilgili merak edilenler...



BENİ UNUTMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Olcay iş hayatında oldukça başarılı, genç, bekâr ve güzel bir kadındır. Ciddi bir ilişki yaşadığını düşündüğü sevgilisi Hakan'ın kendisini aldattığını acı bir şekilde öğrendiğinin ertesi günü Sinan'la tanışır. Olcay'ın ilişkisinin bittiği gün Sinan da verdiği ani bir kararla nişanlısı Ebru ile evlenmekten vazgeçer.

BENİ UNUTMA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Mert Fırat

Açelya Yılhan

Tuba Ünsal

Kenan Ece

Aliye Uzunatağan