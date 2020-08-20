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20.08.2020 - 15:08 |

Bergüzar Korel'den Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.

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Bergüzar Korel çektiği videoyla SMA hastası çocuklar için yardım çağrısında bulunmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenmişti.

Bilim kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Bakan Koca, Korel'in çağrısına kayıtsız kalmadı.

SESİNİ DUYURDU 

Koca, ilaçla ilgili bir sorun olmayacağının altını çizdi. Hastalığa karşı yeni bir ilacın da geliştirildiğinin müjdesini verdi. Türkiye'nin, dünyada SMA Tip-1, Tip-2, Tip-3 hastalığında vatandaşından hiçbir ücret almayan nadir ülkelerden olduğunu vurgulayan Koca, bunun dışında son dönemde benzer bir ilacın daha ruhsat aldığını, bununla ilgili de hem Maliye hem SGK hem de Sağlık Bakanlığının devrede olduğunu söyledi.

Yapılan paylaşımların ve haberlerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bir açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, Twitter’dan hesabından, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) “SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT’a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur” açıklamasını paylaşarak, “SMA hastalarımızın SUT’a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin” dedi.

TEŞEKKÜR VİDEOSU ÇEKTİ 

Çağrısına cevap alan Bergüzar Korel, bir kez daha kamera karşısına geçti ve iki bakana da teşekkür etti.

"İYİ Kİ VARSINIZ!"

Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Bergüzar Korel, şu notu düştü: “Tüm SMA hastalarının sesini duyan ve onları tekrardan ilaçlarına kavuşturan Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ederim. Bu süreçte evlatlarından elini çekmeyen sizler, bugün bu yavrular ilaçlarına kavuştularsa bilin ki emeğiniz büyük! Teşekkür ederim! İyi ki varsınız”

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Bergüzar Korelden Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuka teşekkür

Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.
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Cadde Yazarları

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