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24.12.2020 - 17:12 |

Berk Oktay: Deliliniz neredeydi?

Oyuncu Berk Oktay, eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan hapis cezası ile sonuçlanan dava sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Berk Oktay: Deliliniz neredeydi?
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Berk Oktay, uygunsuz görüntülerinin ifşa olmasının ardından Siber Suçlarla Mücadele ekiplerine şikayette bulunmuştu. Söz konusu  görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişinin eski eşi Merve Şarapçıoğlu olduğu iddia edilmişti. Açılan davada Şarapçıoğlu 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Oyuncu Berk Oktay, dava sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Bir tiyatro oyunu setrettim. İki yıldır devam eden siber dava sonuçlandı. Hakimin verdiği kararla suçlu bulundu. Ben eşimden şikayetçi olmadım, ben başına kötü bir olay gelmiş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaş gibi polisimize gittim. 'Benim başıma böyle bir şey geldi. Kim yaptı bunları? Bulur musunuz?' dedim. Aylar süren araştırmaların sonucunda bir kişi tespit edildi. Hakkında iddianame hazırlanan şahıs mahkemeye sevk edildi. Suçunun sabit olduğu ve birden fazla kez işlediği için zincirleme suç şeklinde mütalaa verildi. Bütün sistemdekiler yanlış yapıyor, siz doğru söylüyorsunuz öyle mi? Boşanma davam da 2,5 sene sürdü. Bu süreçte yapmış olduğunuz tüm iftiraları mahkemeye sundunuz. Deliliniz neredeydi? Mahkeme bütün iddialarınızı, bütün iftiralarınızı reddetti. Bir kuruş bile tazminat kazanamadınız. Berk Oktay anlaşmalı boşanma teklif etmişti. Çirkin, iğrenç iddialar atarak boşama davası açtınız. Neden, ben insanlara rezil olayım. Sonuç ne oldu, sonuç? BU kadar çamur atmayı denemeyin artık."

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