Berkay Hardal'dan aşk dolu paylaşım!

Altı ay önce oyuncu Dilan Telkök ile dünyaevine giren Berkay Hardal, zaman zaman eşiyle çekilen romantik pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Hardal, son paylaşımında da eşine yer verdi.

Dilan Telkök ile aşk dolu karelerini yayınlayan Hardal, bu poza "Başıma gelen en güzel şey; sen ve o güzel yanakların karıcığım..." notunu düştü.

Çiftin bu karesine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.