En ucuz ve geleneksel protein kaynağımız tavuk, son yıllarda hakkında yaratılan şüpheli sansasyonlarla uzak durduğumuz, kaygılandığımız bir besin haline geldi. Gezen tavuk mu, organik mi, geziyorsa nerede geziyor, organikse ne kadar organik? Oysa tavuk başlıca protein kaynaklarımızdan, diğer hayvansal etlerden daha az yağlı, daha az doymuş yağ asidi içeriyor, düşük kalorili, B vitamini yönünden gayet zengin ve bence de oldukça masum.

Hormon kullanımı

Halk arasında hormon kullanımına ilişkin olarak yanlış bir bilgilendirme bulunmaktadır. Öncelikli olarak bilinmesi gereken, bunun pahalı bir uygulama olduğu ve her bir hayvan için ayrı ayrı uygulanması gerektiğidir. Kanatlı hayvan gibi yüksek sayılarda yetiştirilen hayvanlardan bahsediyorsak ve yetiştirme süresinin (42 gün) kısıtlı bir süre olduğu düşünülürse, etlik piliç yetiştiriciliğinde hormon uygulamanın gereksiz ve pahalı bir yöntem olduğu ortaya çıkmaktadır.

Kısa sürede nasıl yetişiyor?

Etçi ırklarda melezleme yöntemiyle kısa sürede istenilen canlı ağırlığına ulaşabilen çeşitler geliştirilmiştir. Kısaca, melezleme yöntemiyle elde edilen yavru civcivler, protein ve enerji yönünden zengin yemlerle beslenerek, istenilen canlı ağırlığa 42 günde ulaşabilmektedir. Türkiye’de Beyaz Et Sanayicileri Birliği tarafından, kanatlılarda antibiyotik kullanımının azaltılması amacıyla karar alındığı bilinmektedir. Biyolojik güvenlik talimatı kapsamında belirlenen eksiklikler de Tarım ve Orman Bakanlığınca denetlenmektedir. Tavuğunuzu marketlerden alıyorsanız, Tarım ve Orman Bakanlığı logolu ürünleri tercih etmeniz daha güvenli bir yaklaşım olabilir.

Köy mü, çiftlik mi?

Her iki üretim çeşidinin de kendine has faydaları ve zararları olabilmektedir. Örneğin, köy tavuklarının kendi dışkıları ve diğer hayvan kalıntılarından bulaşıcı hastalıklar taşıması ihtimali, kafes sisteminde yetiştirilenlere göre daha fazladır. Özellikle Salmonella gibi insanlara bulaşabilen rahatsızlıklar, köy tavuğu ve yumurtasıyla ilgili riskleri artırmaktadır. Gezen tavuğun nerede dolaştığı, yakınındaki arazide çevreye zarar veren bir endüstriyel alanın, kirli bir su kaynağının olup olmaması gibi birçok faktör bulunmaktadır. Gezen tavuk adıyla satılan her ürünün sağlıklı olamayacağını aklımızda bulundurmak gerekir.

Bununla birlikte, kafes sisteminde yetiştirilenlerde de havalandırma sistemiyle bulaşabilecek hastalıklar tüm kümesi etkilemektedir. Teşhisine kadar piyasaya sürülmüş tavuk veya yumurtaların da hastalık taşıyıcı olması, kafes sisteminde yetiştirilen tavukların tercihini güçleştirmektedir. Tüketiciler bu ikilemden çıkabilmek için izlenebilir, denetimli ürünleri tercih etmelidir. Bunun için ilgili bakanlık tarafından denetim ve kontrolü yapılarak, kayıt altına alınan üretici firmaların ürünlerinin alınmasında fayda vardır.

Hindi eti

Tavuk etine çok benzeyen ancak daha zor pişirildiği için olsa gerek, daha az tercih edilen hindi etinin ayda en az 1-2 kez yenmesi doğru bir yaklaşımdır. Hindi eti, yüksek oranda protein içermesinin yanı sıra, mutluluk hormonu serotonini harekete geçirir. B vitamini ve çinko açısından da zengindir.

Aslında her ürünle ilgili, medyada dönem dönem değişerek yer alan sansasyonel bilgilere itibar etmeden, okuyup araştırarak beslenmek, özellikle alışveriş esnasında ilgili bakanlığımızın ve olası diğer sivil kurum-kuruluşların onay ve kaşelerini kontrol etmeyi alışkanlık haline getirmek en doğru tutum olacaktır. Önümüze gelenden ziyade bizzat öğrendiğimiz bilgiye güvenerek beslenelim ve en önemli protein kaynaklarımızdan tavukla hindiyi sofralarımızdan eksik etmeyelim.

Sağlıkla ve bugünlerde evde kalın...