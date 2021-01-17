‘İŞİN SIRRI, YAPTIĞINIZ İŞE VE EKİBİNİZE İNANMAK’

Ödüllü sağlık markası Sanitas SPA’nın kurucu ortaklarından Şebnem Akman Balta, “İşin sırrı, yaptığınız işe ve ekibinize inanmak” dedi

Bu haftaki konuğum, Türkiye’de SPA denince aklımıza gelenlerin, yanlış ya da daha doğrusu eksikliği konusunda bizleri aydınlatabilecek önemli bir isim, Şebnem Akman Balta...İş insanı ile Sanitas SPA’dan bir sağlık markası yaratmanın püf noktalarına kadar her şeyi konuştuk.

- Artık bir dünya markası haline gelen Sanitas SPA markasının oluşumundaki imzalardan biri size ait... Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Biz sizinle ilk kez Silikon Vadisi’nde tanıştık, ikimiz de MBA yaparken. Hayat bizi çok başka alanlara taşısa da böyle bir söyleşide birlikte olmak güzel. Benim turizm sektörüne girmem evliliğimle paralel gelişti. Eşim sayesinde tanıştığım bu sektörde önce golf turizmi odaklı bir kariyer düşünürken, SPA’nın yurt dışındaki algısı, mesleğin saygınlığı beni çok etkiledi.



Yurt dışında SPA, insanların normal sigorta kapsamına girecek kadar yerleşik bir deneyim. Bir Batılı için sağlığın değişmez ayaklarından biri. SPA kavramının içine girdikçe meselenin estetik ya da fiziksel değişim ve rahatlamadan öte sağlıkla hatta sizin alanınızla kesiştiği noktaları keşfettim. SPA deneyiminin, fibromiyaljiden postür bozukluklarına, kanserden benzeri kronik rahatsızlıklara, fizik tedavi dediğimiz süreci ilgilendiren birçok hastalığa uzanan geniş bir yelpazede, hem gerekli hem de eksik ya da yanlış tanınıyor olması beni daha da motive etti.

İlk olarak lenf, spor ve İsveç masajı da denilen medikal masaj türlerini yani bilinmeyen ama şifa sağlayan örnekleri, bilinen ve talep edilen estetik ya da gevşeme (relaxing) masajlara entegre etmeye çalıştık. Konuklarımız, ödemleri, şişkinlikleri, muhtelif kas ağrılarıyla da ilgili sürpriz gelişmeler yaşayıp geri döndüklerinde, bildikleri sürece neler kattığımızı onlara anlatarak, masajın ya da SPA’nın bilmedikleri zenginlikleriyle tanışmalarını sağladık. Ardından bunun bir Ayurveda olduğunu anlatmaya çalıştık.

- Ayurveda çok dile getirdiğimiz ama aslında bilmediğimiz bir konu, biraz bahseder misiniz?

Ayurveda kelimenin tam anlamıyla ‘yaşam bilimi’ demek. Bunu ülkemizde, mesela bu harika kliniğinizde sizinle de yapabilecek çok değerli uzmanlar, doktorlar var. Tamamen uzmanlık isteyen ve medikal anlamda uzmanların, hekimlerin kontrolünde uygulanması gereken bir yöntem. Değişik branşları var, mesela Panchakarma dediğimiz; bedenin neredeyse her alanda yenilenmesini, temizlenmesini ve tazelenmesini sağlayan yöntemi henüz uygulayamıyoruz. Bu alanda formasyonu olan hekimler gerekiyor ama Shirodhara dediğimiz bir kafa masajı ritüeliyle kronik baş ağrılarına hatta migrene karşı çok iyi sonuçlar alıyoruz.

- Sanitas dünya markasına dönüştü, öğrencilerim için sorayım; onlarca uluslararası ödülle taçlanan sağlık markası yaratmanın püf noktaları neler?

İşin sırrı, yaptığınız işe ve ekibinize inanmak. Özellikle iyi bir ekip her şeyin başı... Doğru kişiye doğru bakımı seçmek ve verebilmek çok önemli. Ve tam anlamıyla hakim olmadığınız konularda hizmet vermemek! Özellikle eşim Abu, mesleki anlamda birçok branşta sertifika sahibi ve sektörde ‘Altın Çocuk’ olarak anılan, bu işe adanmış bir insan. Onun vizyonu ve ekibimizin bu vizyona gösterdiği inanç ve bağlılık bizim başarımızda çok etkili.



Çağın yükselenlerine uyum da çok önemli. Neyi ne kadar geliştirip değiştirdiğiniz ve bunun için gecikmemeniz. Örneğin, kozmetikte işin içine birden son teknoloji aletler girdi. Kozmetik güzellik, kimyadan fizik ve mühendislik alanlarına akan bir ihtiyaçlar listesi sundu. Birtakım lazer cihazlar, elektronik aletler... Biz bu gelişime hemen ayak uydurduk, hatta öncülük ettik. SPA’yı güzelliğin ve estetiğin tekelinden çıkarıp, tıbbın uzmanlık alanına ve ihtiyaçlarına cevap verecek bir iş birliğine yönlendirdik. Diyet, spor, sağlık bizim de anahtar kelimelerimizdi; o zaman aynı anahtar sözcüklere sahip bir bilimle neden ortak çalışmayalım?

- SPA’yı güzellik ve sağlık arasında paylaştırırsak oranlar nasıl tanımlanmalı?

Bir SPA deneyimi yüzde 80 sağlığınıza çalışırken, yüzde 20 oranında güzellik ve estetik fayda demektir. Ayrıca dijital sosyallikten de uzaklaşmış, yüz yüze sosyalleşmiş oluyorsunuz. İçinize dönüyor, rutinin gürültü ve telaşından kopuyorsunuz. Buna bedenimizin de zihnimizin de çok ihtiyacı var ve çok az zaman ayırıyoruz.

‘SPA ve hamam ayrılmaz bir bütünün parçası’

- SPA kökleri Batı’da bir sunum, Türk hamamıyla buluştuğu noktalar neler?

Hamam da aslında Roma kaynaklı ama Doğu’nun çok emek vererek zenginleştirdiği bir kültür. Hamam dediğimiz şey SPA’nın yani su, taş ve sağlıkla kendisini tanımlayan bir kavramın doğal mekanı. Ülkemizin suyunu anlatmama gerek yok, Marmara mermeri gibi dünyanın en sağlıklı, sıfır radyasyon salınımlı taşını kullanıyorum, buhar ve temasla ölü deriden kurtulmak başlı başına bir sağlık ritüeli. Dolayısıyla SPA ve hamam ayrılmaz bir bütünün parçası. Deneyimin pazarlandığı yeni dünyada hamam, Türk tarzı deneyimin en radikal en büyüleyici örneği diye düşünüyorum.

- SPA’yı önerdiğimiz ve önermediğimiz rahatsızlıklar neler?

Sağlık Check formunda kalbiyle ilgili rahatsızlık belirten konuklarımıza önermiyoruz. Misafirimiz bu konuda ısrarcı olursa çok az sürelerde, mutlaka refakatçi bir uzman eşliğinde hamam veya sauna deneyimi yaşamasına izin veriyoruz. Kanser hastalarında özellikle ameliyat sonrası süreçlerde, vücut yaralarının olduğu durumlarda ve lenf dolaşım sistemi açısından öneriyoruz. Hareket etmek kan dolaşımına fayda verse de lenf dolaşımını sağlayan bir yöntem değil. Günlük giyimlerimizin sıkılığı, bedenimizdeki basınç noktaları, hareketsiz süreçler lenf dolaşımını yavaşlatıyor; bu alanda uzman kişilerce son derece hassas biçimde yapılan lenf drenaj masajı, tedavi, ağrı ve iyi hissetme anlamında son derece etkili. Şaka da olsa estetik bir vaat vereyim, selülitlere de çok iyi geliyor.



İşini iyi, yenilikçi bir tutkuyla yapan tüm konuklarım gibi ‘Sağlık Sohbetleri’ne değer kattınız. Hem okurlarıma hem de izleyenlere ilham vereceğinizi düşünüyorum, sonsuz teşekkürler. Bilgili, maskeli, sağlıklı ve mutlu kalalım.