SPOR SALONLARI VE PANDEMİ

Birçoğumuz, hayatımızın bir sonraki pazartesi gününde spora başlamaya karar verir ve mutlaka bir engeli olur! Covid-19 bu engelleri çoğaltan, üşenenlerin işine yarar bir süreç gibi görünüyor. “Spor salonları Covid-19 için riskli mi?, Spor yaparsam riskimi artırır mıyım?” diyorsanız, eylül ayında yayınlanan bir çalışma bize tam da bunun cevabını veriyor. Spor salonlarına düzenli giden 62 milyon sporsever incelendiğinde, bu merkezlerden Covid-19 kapma riski her 100 bin ziyarette sadece 0.78 vaka olarak belirtiliyor. Spor yapmanın sağlayacağı faydaları sıraladığımızda bu riskin çok da fazla olmadığını söylemek yanlış olmaz.

Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, Belçika, Hollanda, İspanya, Norveç, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Polonya ve Lüksemburg’da spor salonlarına giden 62 milyon kişi incelenmiş ve SafeACTIVE çalışmasında 487 kişinin Covid-19 pozitif tespit edildiği rapor edilmiş. Çalışma, Euro Active’in araştırma merkezi tarafından gerçekleştirilmiş ve spor merkezlerinde Covid-19 enfeksiyonunun göreceli riskini göstermeyi amaçlıyor. Toplanan veriler, hem üyeler hem çalışanlar için enfeksiyon endişelerini azaltmayı ve spor merkezlerinin nispeten güvenli ortamlar olduğunu doğrulamayı amaçlamaktadır. Rakamlara bakıldığında “Belki içeride kalmak daha sağlıklı” demek yanlış olmayacaktır ve insanların spor alanlarına erişimini artırmak gerekecektir.

Birçok faydası var

Bizler durumu sadece Covid-19 açısından ele alıyoruz ama hep söylediğim gibi virüsler hayatımızda hep vardı, bundan sonra da var olmaya devam edecek. Her paniklediğimiz anda önce sporu kesmenin kimseye faydası olmayacaktır.

Bu süreçte bile vazgeçilmesini önermediğimiz sporun, vücudumuza neler yaptığına tekrar bir göz atalım. Düzenli egzersiz, hem vücudumuzda hem de ruhumuzda sayısız değişikliğe yol açıyor. Tabii bu değişiklikler de sağlıklı olma durumumuzu katlayarak artırıyor. Spor yaptığımızda kalp hastalığı ve inme riski yüzde 20-35, Tip 2 diyabet riski yüzde 33-59 azalıyor. Birçok kişi fiziksel egzersizi kilo kaybetmek için yapsa da sağladığı fayda kiloyu dengelemekle kalmıyor, kan basıncı düzenleniyor, kilo kaybı ile kalp yükü azalıyor.

Düzenli spor ile en büyük değişikliği kaslarımızda gözlemliyoruz. Egzersiz yapmaya başlayınca saatler içerisinde gen ifademizi tetikliyor ve kas gelişimi başlıyor. Spor yapmayı bırakınca genlerimiz yine eski haline dönüyor. Hareket eden kaslar, yiyeceklerin sağladığı enerjiyi kullanır, ancak sedanter bir yaşamınız varsa kaslar şekeri daha az kullanır ve Tip 2 diyabete eğilim artar. Yine hareket etmeyen kaslar, yağ yakmaya yardımcı olmaz ve bu yağlar özellikle küçük damarlarda birikerek kalp hastalığı ve inmeye zemin hazırlar.

Hücresel düzeyde ise, sürekli egzersiz kan damarlarını genişletir ve daha çok oksijenin girmesini sağlar. Daha çok oksijen ise hücrenin en büyük güçlerinden biri olan mitokondri sayısının artmasını sağlar. Ayrıca düzenli egzersiz, vücutta hücrelere zarar veren ve yaşlanma dahil birçok hastalığın temeli olan serbest radikallerle savaşacak antioksidan üretimini artırır. Beynimizde yaptığı değişiklikleri kısaca özetlersek; öncelikle her şeye daha pozitif bakmamızı sağlayan endorfinimizi yükseltir. Kendimizi daha iyi hissederiz. Araştırmalar spor yapan insanların streslerini yönetmede daha başarılı olduğunu, sporun anksiyete ve depresyonu azalttığını ortaya koyuyor.

Egzersizin bağışıklık sistemine etkisi ve pandemi günlerinde bize nasıl yardımcı olabileceğini daha önce yazmıştım. Özetle spor salonlarından elimizi ayağımızı kesmek, bizi Covid-19’dan korumaz, aksine enfeksiyonlara daha yatkın hale getirebilir.

Kendimizi gereksiz zorlamamak şart!

Yaptığınız sporun daha etkili olması için yeteri kadar su içtiğinizden, iyi beslendiğinizden emin olmanız gerekiyor. Ayrıca sınırlarımızı iyi bilmek kendimizi gereksiz zorlamamak, yaralamamak da şart. Kendimizi gereksiz zorladığımızda kortizon salgısının artıp, bizim istediğimiz etkilerin tam tersinin gelişebileceğini asla unutmayın. Hiç değilse sporu disiplinli yapmanın, yaşamda disiplinle yapılması gereken birçok şeye zemin olabileceğini unutmayın.

Bilgili, sağlıklı, mutlu ve maskeli kalın.