Tarım ilaçları ve kanser-1

Sebze ve meyvelerden gün geçtikçe tedirgin olmamıza sebep olan, hatta biraz da uzak durup tüketmemize engel en önemli nedenlerin başında geliyor. Üstelik son dönem gelişen takviye ilacı merakımızın altında da onların varlığı yatıyor. Evet, tarım ilaçlarından bahsediyorum; yarattığı korku ve endişeyle gündemimize girmeyi hak ediyor.



Kimyasal ilaç yani pestisit nedir?

Tarımda zararlı böcekleri, hastalıkları ya da farklı organizmaları engellemek ve etki alanlarını kısıtlamak için kullanılan kimyasal ilaçların tümüne pestisit denir. Doğrudan toprak yüzeyine, içine, bitki veya tohumluk üzerine uygulanmaktadır. Bu durum atmosfere, suya veya toprağa bulaşarak daha geniş alanlara yayılmalarını da sağlayabilir. Tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar, süreci kolaylaştırması ve kısa zamanda etkili sonuç alması nedeniyle yaygınlaştı. Sıklıkla zehirli maddeler ihtiva ederler.

Bu maddeler, bilinçsizce kullanıldığında hem insan sağlığına hem de uygulandığı çevreye son derece zararlıdır. Kimyasal ilaçların zehirleme süreçleri; formül biçimine, vücuda giriş yoluna, yaşa, cinsiyete, ilaca maruz kalma süresine ve kişinin beslenme durumuna bağlı olarak değişebilmektedir. İnsan vücuduna giren kimyasal ilaçlar, akut ve kronik zehirlenmelere neden olur. Akut zehirlenme, ilacın bir kez vücuda alınmasından sonra birkaç saat gibi kısa süre içerisinde ortaya çıkar; hazırlık anında kişinin üzerine dökülmesi veya kazayla yutulması gibi. Kronik zehirlenme ise, ilacın düşük dozlarda defalarca alımından sonra meydana çıkar. Kendini göstermesi için haftalar, aylar, hatta yıllar geçmesi gerekebilir. Kimyasal ilaçların yanlış kullanımından kaynaklanabilecek zararlar, uzun bir liste oluşturabilir...









Bilinçsiz ilaçlama tabiatın doğal dengesini son derece olumsuz etkileyebilir.

İnsanlarda ve sıcakkanlı hayvanlarda akut veya kronik zehirlenme vakalarına yol açabilir. Uygulamada gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda bizzat kullanıcıların ciddi sorunlar yaşamasına neden olabilir. Zehirlenme riskleri; ilacın dozuna, toksisitesine, maruz kalma süresine ve kişisel hassasiyete bağlı olarak değişebilir.

Bilinçsizce yapılan ilaçlama, zararlı popülasyonları baskılayabilen faydalı organizmaları etkileyerek, doğanın öz savunma sistemini yok edebilir. Zararlı popülasyonların rahat çoğalmasıyla salgınlar oluşturabilir. Bal arıları ve polinatör böceklerin sayısında önemli kayıplara neden olabilir.

Kimyasal ilaçların toprağa bulaşması, içeriğinde bulunan organizmalara zarar verir. Toprak hareketliliklerine bağlı olarak yeraltı sularına bulaşabilir.

Kimyasallar, uygulama sırasında yağmur veya sulama suyuyla toprak yüzeyinden akarak, akarsu, göl vb. su kaynaklarını kirletebilir. Balıkların ve birçok (algler, su pireleri, su bitkileri) sucul canlının olumsuz etkilenmesine ve kitle ölümlerine sebep olabilir.



Buharlaşma yoluyla havaya karışarak çevre kirliliğine yol açabilir.



Kimyasal ilaçların yanlış kullanımı veya aynı etkiye sahip olanların birbiri ardına uygulanması, zararlı ve yabancı otlarda direnç gelişmesine neden olabilir.