TİROİT KANSERLERİ

Tiroit kanseri global ölçekte (diğer türlere oranla) sık rastlanmayan bir kanser türü olsa da, ülkemizde görülme sıklığı, meme ve akciğer kanserlerinden hemen sonra geliyor. Tiroit, boyunda adem elmasının altında bulunan ve vücudun tüm metabolizmasını yöneten tiroit hormonlarını salgılayan kelebek şeklinde bir bezdir. Genel olarak küçük bir şişlik veya nodül olarak kendini gösterir ve tiroit bezi büyüyebilir.

Belirtiler

Boynun alt kısmında şişlik veya hassasiyet,

Soğuk algınlığı belirtileri olmadan sebat eden bir öksürük,

Boynun ön kısmından başlayıp kulaklara yayılan ağrı,

Ses değişikliği veya kısıklığı,

Yutma güçlüğü,

Nefes alma güçlüğü.

Risk faktörleri

Cinsiyet: Kadınlarda daha sık görülür.

Yaş: Herhangi bir yaşta görülebilir, ancak nodülü olan gençler daha fazla risk altındadır.

İyot eksikliği: Diyette iyotun az olması.

Radyasyon hikayesi: Özellikle küçük yaşta radyoterapi hikayesi olanlar daha fazla risk altındadır.

Aile hikayesi: Özellikle medüller tiroit kanserinde aile öyküsünün etkisi olabilir.

Teşhisi

Tiroitte kitle veya nodülü olan kişilerin fiziki muayenesinin ardından, genellikle ultrasonla değerlendirme yapılır. Ultrasonda şüpheli bir nodülün olması durumunda; ince iğne aspirasyon biyopsisi, tiroit hormonlarının da değerlendirildiği kan testi, gerekirse de tiroit sintigrafisi veya tomografiyle teşhis edilebilir.

Türleri

Papiller tiroit kanseri: En sık rastlanılan formudur, kadınlarda daha sık görülür. Prognoz 5 genel olarak çok iyidir ve cerrahiyle çıkarılması yeterli olacaktır.

Foliküler tiroit kanseri: Tiroit kanserlerinin yüzde 10’udur. Papiller, biraz agresif ilerlese de ve metastaz riski bulunsa da genel olarak zayıf seyreder.

Medüller tiroit kanseri: Tiroit kanserlerinin yüzde 2-4’üdür. Lenf veya kan dolaşımı yoluyla metastaz yapabilir. Ailesel olma ihtimali fazla olduğu için aile üyelerinin de araştırılması gerekebilir. Papiller ve foliküler kansere göre daha agresif seyredebilir.

Anaplastik tiroit kanseri: Tiroit kanserlerinin sadece yüzde 12’sini oluşturur. Oldukça agresiftir. Genelde, boyunda büyük bir kitle oluşturur ve daha önce tedavi edilmemiş tiroit, papiller kanseri zemininde gelişir.

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Tedavi

İlk yapılması gereken işlem, tiroit dokusunun çıkartılmasıdır. Cerrahi müdahale sonrası yapılan ilk iş, genellikle radyoaktif iyot tedavisidir; bu yöntem geride tiroit kanser hücreleri varsa onları yok etmek için gereklidir. Tiroit bezi alındıktan sonra, eksik olan tiroit hormonlarını yerine koymak gerekecektir. Bazı durumlarda radyoterapi veya kemoterapi uygulamak gerekebilir ya da son yıllarda olduğu gibi bazı hedefe yönelik ilaçlar kullanılabilir. Bu konuda da genel tekrarımızı unutmadan yapalım; lütfen kanser teşhisi aldığınızda tedavi sürecinize tek bir disiplinin doktoruyla karar vermeyin. Onkologlar, cerrah ve nükleer tıp doktorlarından oluşan bir ekiple karar vermek izlenebilecek en uygun yoldur.

Sağlıkla ve bugünlerde evde kalın...