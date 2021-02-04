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04.02.2021 - 08:19 |

Bircan Bali'yi şikayet eden Hadise'ye mahkemeden ret

Şarkıcı Hadise, geçen ay İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Beyaz TV’de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Bircan Bali hakkında tedbir talebinde bulunmuştu.

Bircan Bali'yi şikayet eden Hadise'ye mahkemeden ret
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre;  Hadise’nin, Bali’nin kendisi için ‘Eurovision’da Hadise’nin 4. olduğu gün, özel günüydü, yani muayyen günüydü’ şeklindeki sözleri yüzünden istediği tedbir talebi reddedilmişti.

Hadise, mahkemenin aleyhine verdiği ret kararına itiraz etti. Bircan Bali’nin bulduğu her fırsatta genel ahlaka aykırı şekilde psikolojik şiddet içeren beyanlarda bulunduğunu itiraz dilekçesinde belirten Hadise’nin avukatı, Gülben Ergen’in geçtiğimiz yıllarda Seren Serengil’e karşı mahkemeden aldırdığı 3 gün tazyik hapsi kararını örnek gösterdi.

Ancak mahkeme, verilen kararın yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Hadise’nin itirazını reddetti.

Bircan Baliyi şikayet eden Hadiseye mahkemeden ret

    Magazin Haberleri Bülteni (4 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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