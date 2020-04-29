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29.04.2020 - 19:02 |

Biz Size Döneriz filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? - Biz Size Döneriz filmi ne zaman, nerede çekildi?

Merakla beklenen Biz Size Döneriz filmi bu akşam FOX TV'de ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki heyecanla araştırılan Biz Size Döneriz filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Biz Size Döneriz filminin çekildiği yer ve zaman ile ilgili ayrıntılar...

Biz Size Döneriz filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? - Biz Size Döneriz filmi ne zaman, nerede çekildi?

BİZ SİZE DÖNERİZ KONUSU

Bir iş görüşmesi en fazla ne kadar kötü gidebilir? İş görüşmesine gidip iş görüşmemeyi başarmak mümkün müdür? 4 TL benzinle bir araç ne kadar yol gidebilir? Ya da sadece gidebilir mi? Bir insan kendisine hiç dönülmeden "Biz size döneriz." cevabını en fazla kaç kez duyabilir? İş bir aşk mıdır yoksa aşk bir iş midir?

BİZ SİZE DÖNERİZ OYUNCULARI

Hande Soral

Çağlar Ertuğrul

Alican Yücesoy

Bestemsu Özdemir

Tarık Ündüz

Tuğçe Kurşunoğlu

Fırat Albayram

Özbek Kaplan



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Cadde Yazarları

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