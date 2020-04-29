29.04.2020 - 19:02 |
Biz Size Döneriz filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? - Biz Size Döneriz filmi ne zaman, nerede çekildi?
Merakla beklenen Biz Size Döneriz filmi bu akşam FOX TV'de ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki heyecanla araştırılan Biz Size Döneriz filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Biz Size Döneriz filminin çekildiği yer ve zaman ile ilgili ayrıntılar...
BİZ SİZE DÖNERİZ KONUSU
Bir iş görüşmesi en fazla ne kadar kötü gidebilir? İş görüşmesine gidip iş görüşmemeyi başarmak mümkün müdür? 4 TL benzinle bir araç ne kadar yol gidebilir? Ya da sadece gidebilir mi? Bir insan kendisine hiç dönülmeden "Biz size döneriz." cevabını en fazla kaç kez duyabilir? İş bir aşk mıdır yoksa aşk bir iş midir?
BİZ SİZE DÖNERİZ OYUNCULARI
Hande Soral
Çağlar Ertuğrul
Alican Yücesoy
Bestemsu Özdemir
Tarık Ündüz
Tuğçe Kurşunoğlu
Fırat Albayram
Özbek Kaplan