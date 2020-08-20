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20.08.2020 - 07:00 |

Bodrum’da renkli gece

İş, sanat ve cemiyet hayatından tanınmış simalar, Kutay Grup ve ABK Holding’in ev sahipliğinde gerçekleşen Talay Lounge’taki özel davete katıldı.

Bodrum’da renkli gece
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İş, sanat ve cemiyet hayatından tanınmış simalar, Kutay Grup ve ABK Holding’in ev sahipliğinde gerçekleşen Talay Lounge’taki özel davete katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak organize edilen gecede Eda-Sarp Evliyagil, Mine Özmen, İpek Develi, Özlem Kaymaz, Ege Kökenli, Mu Tunç, Özlem-Gökhan Avcıoğlu, Nuray Fenercioğlu ve Beste Yurttaş gibi isimler yer aldı. Renkli davette Kutay Grup ve ABK Holding’in klasik otomobilleri büyük ilgi gördü. DJ Mert Levent’in canlı performansı geceye renk katarken Frankie Bodrum’un barbekü sunumu da davetliler tarafından beğenildi.

Bodrum’da renkli gece

Bergüzar Korel gözyaşları içinde yardım istediOyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların ilaçlarını daha kolay bulabilmeleri adına yetkili kişilere çağrıda bulundu. Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamadı.
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Cadde Yazarları

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