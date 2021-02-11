Börü filmi konusu nedir? Börü oyuncu kadrosunda kimler var, Börü ne demek?

Severek izlenen filmin ardından seyirciler 'Börü nedir, ne demek?' sorusunu sorguluyor. Polis Özel Harekat'ının özel bir timini konu edinen Börü filmi Can Emre ve Cem Özüduru yönetmenliğinde, Alper Çağlar ve Doruk Acar yapımcılığında beyazperdeye geldi. Senaryosunu ise Alper Çağlar, Can Emre, Emre Sirel, Cem Özduru kaleme aldı.

BÖRÜ FİLMİ KONUSU

Börü, Polis Özel Harekat'ının en seçkin, sıcak savaş timidir. 34-50 telsiz kodlu ekip, elit askerlerin bir araya gelmesi ile oluşur ve altından kalkamayacağı görev yoktur. Vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanlar, kumpasların ve düşmanın kim olduğunun belli olmadığı gölge savaşında vatanlarını korumak için canlarını ortaya koymaya hazırdır. Film de bu tarihin yazılışını değiştiren kahramanların hikayelerini konu ediniyor. Ekip, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. 15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanınca ekip korkusuzsa savaşmak için hazırlanıyor. Bir yandan terör örgütleri ile ülke savunması için durmaksızın mücadele edilirken, bir yandan da ülke ve Börü yönetime sızan örgütlerce tehdit ediliyor.

BÖRÜ OYUNCU KADROSU

Serkan Çayoğlu Kaya Ülgen

Murat Arkın Kemal Boratav

Emir Benderlioğlu Turan Kara

Can Nergis Tolga Erlik

Ahmet Pınar Barbaros Çepni

Zafer Algöz Osman Alan

Özge Gürel Gökçe Demir

Mesut Akusta İrfan Aladağ

Ozan Ağaç Baran

Bedii Akın Ömer

Tan Altay

Gürol Tonbul Turgut Başkan

Tamer Karadağlı Mustafa Kemal Atatürk (seslendirme)

BÖRÜ NE DEMEK?

Türk kaynaklarında, sinemada ve TV ekranlarında sıkça yer alan 'börü' kelimesinin anlamı araştırılıyor. Börü kelimesi farklı anlamlara gelmektedir.

- Kutsal bir varlık olarak kurt hayvanı temsili,

- Cesur,

- Bahadır,

- Yiğit.

Yukarıdakilerin yanı sıra at üzerinde arkasını dönerek ok atabilen zamane kişilere denebilmektedir. Ayrıca Yiğit güreşçiler için kullanılan bu kelime, dağ eteklerine gezdiğini inanılan gök tanrıları için de kullanılmaktadır.