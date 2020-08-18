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18.08.2020 - 15:24 |

Brad Pitt ve Jennifer Aniston'u bir araya getiren proje

Eski aşıklar Jennifer Aniston ile Brad Pitt, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen SAG Ödülleri gecesinde yıllar sonra bir araya gelmişlerdi. Eski çift, 2001 yılından sonra ilk kez aynı projede yer alacak.

Brad Pitt ve Jennifer Aniston'u bir araya getiren proje
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Corona virüs dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgını bitirmek için aşı ve ilaç çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. Corona virüsüne karşı dikkat çekmek ve çalışmalara destek vermek için de birbirinden ünlü isimler çeşitli projelere imza atıyor. Bu projelerden biri Hollywood’un ünlü isimleri Jennifer Aniston ve Brad Pitt’i yıllar sonra bir araya getiriyor.

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2001 YILINDAN BERİ İLK KEZ 
1982 yapımı ‘Fast Times At Ridgemont High’ filminin, Jennifer Aniston, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Morgan Freeman, Henry Golding, Dane Cook ve Sean Penn gibi isimlerle okuması yapılacağı duyurulmuştu.

Bu kadroya son olarak Brad Pitt ve Jimmy Kimmel’ın da dahil olduğu açıklandı. Böylelikle sık sık barışacakları yönünde iddialar çıkan Pitt ve Aniston, 2001 yılından sonra ilk kez aynı projede yer almış olacak.

Brad Pitt ve Jennifer Anistonu bir araya getiren proje

Fotoğraf: Splash News 

2005'TE BOŞANMIŞLARDI 
1998 yılında birlikte olmaya başlayan Pitt ve Aniston, 2000'de evlenip 2005'te boşanmıştı. Çiftin boşanmasında gerekçe olarak Brad Pitt'in, Aniston'u aldatma iddiaları gündeme gelmişti. Ayrılıktan kısa süre sonra Pitt ile 'Mr. and Mrs. Smith' filminde birlikte rol aldığı Angelina Jolie aşk yaşamaya başlamıştı.

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