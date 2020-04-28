Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz neden öldü, kimdir? Necla Poyraz kaç yaşındaydı?

Diva Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti.Nur Yerlitaş ve Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz'ın ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Ersoy'un annesinin yaşamı ise araştırılan konular arasında yer aldı. Peki Bülent Ersoy'un annesi Necla Ersoy kimdir, neden öldü?

NECLA POYRAZ KİMDİR?

Necla Poyraz, ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un annesidir.

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz Fikret Erkoç ile evlenmiştir. Necla Poyraz'ın başka çocuğu olup olmadığı bilinmemektedir. Bir röportajında Necla Poyraz evliliği ve Bülent Ersoy'un doğumuyla ilgili şunları söylemiştir;

Evliliğimiz büyük bir aşk sonunda oldu. Fikret hemen çocuk istedi. Bülent’in dünyaya gelişi bile kolaydı. Dün gibi hatırlıyorum. Cumartesi günü saat 05.00’de sancım tuttu. Ezan okunuyordu, Bülent doğdu.