Burcu Esmersoy aradığı aşkı buldu

Burcu Esmersoy geçtiğimiz günlerde ailesi ile ilgili yaptığı açıklamalarla herkesi üzmüştü. Anne ve babasından şiddet gördüğünü ve kötü bir çocukluk geçirdiğini söyleyen ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un "Babam beni 3-4 yaşında bir çocukken, tuvalete kapatıp hortumla döverdi. Annem ise başka bir evlilik yaptığı için ona teyze dememi istedi. Bir kez yanlışlıkla 'Anne' dedim, beni tokatladı. Hayatımda babamla ilgili sorunları hâlâ çözemedim." sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt "Hepimizin içini burkan güzel sunucu Burcu Esmersoy ile ilgili bu kez 'mutlu' bir haberim var!" dediği köşesinden aşk bombasını patlattı... İşte Bülent Cankurt'un o yazısı...

Çocukluk yıllarına ait acılarla dolu gerçeğiyle hepimizin içini burkan güzel sunucu Burcu Esmersoy ile ilgili bu kez 'mutlu' bir haberim var! 481 gün evli kaldığı ve 7 Eylül'de boşandığı eşi Berk Subayatmaz'dan sonra, Burcu Esmersoy da aşk orucunu bozdu. Güzel sunucunun, yaklaşık bir hafta önce kalbinin kapısını araladığı kişi de, boşandığı eşi gibi sosyetik bir isim: Vakko'nun veliahdı Allan Hakko...

Jeff-Carole Hakko çiftinin oğlu olan, 2010'da evlendiği Azer Polat'tan 2015'te boşanan Allan Hakko ile Burcu Esmersoy aşkı nasıl başladı bilmiyorum ama geçen hafta ilişkinin adını koyan aşıklar pek bir mutluymuş.

Sonunda aradığı aşkı bulduğu söylenen Burcu Esmersoy'un mutluluktan ayakları yere basmıyormuş. Umarım, birbirlerine çok yakışan Burcu Esmersoy ile Allan Hakko'nun mutlulukları daim olur.