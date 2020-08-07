Burcu Esmersoy'un pozundaki 300 bin liralık detay

Burcu Esmersoy’un, İtalyan sevgilisiyle yaptığı tekne tatilinde bir detay dikkat çekti. Esmersoy, Instagram’da paylaştığı bu pozunda 300 bin liralık saatini de gösterdi. Ünlü sunucunun daha önce de özel yapım 225 bin TL’lik saati çok konuşulmuştu.

Burcu Esmersoy daha önce de arkadaşlarıyla çıktığı yemekte 400 bin TL’lik saatiyle dikkat çekmişti.

ARDA TURAN'LA SAAT POLEMİĞİ

Burcu Esmersoy ne zaman saatiyle gündeme gelse, akıllara hemen Arda Turan'la yaşadığı saat polemiği geliyor. Saat koleksiyonu yapan Arda Turan 225 bin TL’lik Patek Philippe marka saatini bir süreliğine Burcu Esmersoy’a vermişti.