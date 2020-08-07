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07.08.2020 - 09:39 |

Burcu Esmersoy'un pozundaki 300 bin liralık detay

Pahalı saatler takmayı seven Burcu Esmersoy, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafta 300 bin liralık saatiyle dikkat çekti.

Burcu Esmersoy'un pozundaki 300 bin liralık detay
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Burcu Esmersoy’un, İtalyan sevgilisiyle yaptığı tekne tatilinde bir detay dikkat çekti. Esmersoy, Instagram’da paylaştığı bu pozunda 300 bin liralık saatini de gösterdi. Ünlü sunucunun daha önce de özel yapım 225 bin TL’lik saati çok konuşulmuştu.

Burcu Esmersoy daha önce de arkadaşlarıyla çıktığı yemekte 400 bin TL’lik saatiyle dikkat çekmişti.

Burcu Esmersoyun pozundaki 300 bin liralık detay

ARDA TURAN'LA SAAT POLEMİĞİ 

Burcu Esmersoy ne zaman saatiyle gündeme gelse, akıllara hemen Arda Turan'la yaşadığı saat polemiği geliyor. Saat koleksiyonu yapan Arda Turan 225 bin TL’lik Patek Philippe marka saatini bir süreliğine Burcu Esmersoy’a vermişti.

 

Müge Boz denize düştüğü anı paylaştıOyuncu Müge Boz, tekneyle açıldığı maviliklerden denize havalı bir atlayış yapmak isterken dengesini kaybedince göbek üstü suya çakıldı.
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Cadde Yazarları

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