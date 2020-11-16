Çağla Demir'in makyajsız hali dikkat çekti

Samsundan gelen ablasıyla birlikte alışverişe çıkan Çağla Demir, bir süre giyim mağazalarını dolaştı. Daha sonra meydan katında bulunan bir restoranda yorgunluk kahvesi içen abla kardeş, uzun süre sohbet edip hasret giderdiler.

Şu sıralar bir projede yer almadığını söyleyen güzel oyuncu, " bu süreçte gelen bir kaç teklif oldu. Ancak ben sırf rol alayım diye bir projede yer almak isteyen birisi değilim. O hikaye, o karakter, gerçekten içime sinmeli. Görüşmelerimiz devam ediyor, fakat dediğim gibi şu süreçte netleşen bir proje yok." açıklamasında bulundu.

Ayrıca Çağla Demir'in makyajsız, doğal güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.