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16.11.2020 - 15:08 |

Çağla Demir'in makyajsız hali dikkat çekti

Oyuncu Çağla Demir, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Samsun'dan gelen ablasıyla birlikte alışverişe çıkan güzel oyuncu, bir süre mağazaları dolaştı.

Çağla Demir'in makyajsız hali dikkat çekti
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Samsundan gelen ablasıyla birlikte alışverişe çıkan Çağla Demir, bir süre giyim mağazalarını dolaştı. Daha sonra meydan katında bulunan bir restoranda yorgunluk kahvesi içen abla kardeş, uzun süre sohbet edip hasret giderdiler.

Şu sıralar bir projede yer almadığını söyleyen güzel oyuncu, " bu süreçte gelen bir kaç teklif oldu. Ancak ben sırf rol alayım diye bir projede yer almak isteyen birisi değilim. O hikaye, o karakter, gerçekten içime sinmeli. Görüşmelerimiz devam ediyor, fakat dediğim gibi şu süreçte netleşen bir proje yok." açıklamasında bulundu.

Ayrıca Çağla Demir'in makyajsız, doğal güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.

Çağla Demirin makyajsız hali dikkat çekti

Magazin Haberleri Bülteni (16 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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