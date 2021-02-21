Çakallarla Dans 2 filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Çakallarla Dans 2 nerde çekildi?
Seri filmi olan Çakallarla Dans'ın ikincisi sinema severlerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Beyazperdenin ardından televizyon ekranlarında da dikkat çeken Çakallarla Dans 2 filmi oyuncu kadrosu ve konusu da böylelikle araştırılmaya başladı. İşte, Çakallarla Dans 2 filmi detayları...
Çakallarla Dans 2 filmi Murat Şeker yönetmenliği ve senaristliğinde hazırlandı. 2012 yapımı filmin başrollerinde ise; Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer alıyor. Yerli komedi türündeki Çakallarla Dans 2 filmi toplamda beş bölümden oluşuyor. Çakallarla Dans 2 nerede çekildi?
ÇAKALLARLA DANS 2 KONUSU
İlk film olan Çakallarla Dans filmi sonunda işledikleri suçlar nedeniyle hapishaneye giren Kayınço Gökhan, Muhasebeci Servet, Del Piero Hikmet ve Köfte Necmi zor günler geçirmektedirler. Ayrıca çok sevdikleri ve para kazandıkları futbolu ve mahalledeki arkadaşları ile yakınlarını özlemektedirler. Hapishanede bulundukları esnada yapılacak olan tıbbi bir deney için kobay olmaya razı olurlar. Böylece hapishaneden de şartlı tahliye olabileceklerdir. Şartlı tahliyeleri yapılan film kahramanları suç önleyen ilaçları kullanmaya başlarlar. Dışarı çıktıklarında kendi aralarında artık çakallık yapmayacaklarına dair birbirlerine söz verirler. Ancak unuttukları asıl mesele ise çakal olmak değil de, çakallarla dans edebilmenin zorluğudur
ÇAKALLARLA DANS 2 NEREDE ÇEKİLDİ?
7 Aralık 2012 tarihinde vizyona giren filmin çekimleri İstanbul'un çeşitli semt ve mekanlarında 4 hafta sürmüş ve filmin çekimi tamamlanmıştır.
ÇAKALLARLA DANS 2 OYUNCULARI
Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan
İlker Ayrık - Muhasebeci Servet
Timur Acar - Köfte Necmi
Murat Akkoyunlu - Del Piyero Hikmet
Didem Balçın - Fatma
Doğa Rutkay - Leyla Şekerci
Altan Gördüm - Tayyar Abi
Ceyhun Yılmaz - Adem
Ömür Gedik - Call Center Müdürü
Nazenin Tokuşoğlu - Catering Şirketi Müdürü
Nihat Sırdar - Film Eleştirmen
Kenan Ece - Berkant Yücedal
Simge Fıstıkoğlu - Gazeteci Berna
Hakan Bilgin - Berber Hüseyin
Mehmet Ali - Kaptanlar Profesör
Özge Uzun - Avukat