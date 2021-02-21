Çakallarla Dans 2 filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Çakallarla Dans 2 nerde çekildi?

Çakallarla Dans 2 filmi Murat Şeker yönetmenliği ve senaristliğinde hazırlandı. 2012 yapımı filmin başrollerinde ise; Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer alıyor. Yerli komedi türündeki Çakallarla Dans 2 filmi toplamda beş bölümden oluşuyor. Çakallarla Dans 2 nerede çekildi?

ÇAKALLARLA DANS 2 KONUSU

İlk film olan Çakallarla Dans filmi sonunda işledikleri suçlar nedeniyle hapishaneye giren Kayınço Gökhan, Muhasebeci Servet, Del Piero Hikmet ve Köfte Necmi zor günler geçirmektedirler. Ayrıca çok sevdikleri ve para kazandıkları futbolu ve mahalledeki arkadaşları ile yakınlarını özlemektedirler. Hapishanede bulundukları esnada yapılacak olan tıbbi bir deney için kobay olmaya razı olurlar. Böylece hapishaneden de şartlı tahliye olabileceklerdir. Şartlı tahliyeleri yapılan film kahramanları suç önleyen ilaçları kullanmaya başlarlar. Dışarı çıktıklarında kendi aralarında artık çakallık yapmayacaklarına dair birbirlerine söz verirler. Ancak unuttukları asıl mesele ise çakal olmak değil de, çakallarla dans edebilmenin zorluğudur

ÇAKALLARLA DANS 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

7 Aralık 2012 tarihinde vizyona giren filmin çekimleri İstanbul'un çeşitli semt ve mekanlarında 4 hafta sürmüş ve filmin çekimi tamamlanmıştır.

ÇAKALLARLA DANS 2 OYUNCULARI

Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan

İlker Ayrık - Muhasebeci Servet

Timur Acar - Köfte Necmi

Murat Akkoyunlu - Del Piyero Hikmet

Didem Balçın - Fatma

Doğa Rutkay - Leyla Şekerci

Altan Gördüm - Tayyar Abi

Ceyhun Yılmaz - Adem

Ömür Gedik - Call Center Müdürü

Nazenin Tokuşoğlu - Catering Şirketi Müdürü

Nihat Sırdar - Film Eleştirmen

Kenan Ece - Berkant Yücedal

Simge Fıstıkoğlu - Gazeteci Berna

Hakan Bilgin - Berber Hüseyin

Mehmet Ali - Kaptanlar Profesör

Özge Uzun - Avukat