Çalgı Çengi İkimiz filmi konusu! Çalgı Çengi filmi başrol oyuncuları
Bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak olan Çalgı Çengi İkimiz filminde Salih ve Gürkan iki Ankaralı müzisyendir. İki kuzen müzik konusunda bir star olmaya çalışırken ilk basamak olarak düğünlerde şarkı söylemeye başlasalarda ikinci basamağa bir türlü geçemezler. Peki Çalgı Çengi İkimiz filmi oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?
Çalgı Çengi İkimiz filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Çalgı Çengi İkimiz filminin başrolleribde Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin gibi isimler yer alıyor. İki müzisyen olan Salih ve Gürkan'ın müzisyen olma yolunda çıktıkları süreç bir türlü bir sonraki aşamaya gelemez. Peki Çalgı Çengi İkimiz filminin başrollerinde hangi isimler yer alıyor
Çalgı Çengi İkimiz, 2017 çıkışlı, komedi türündeki Türk filmidir. Yapımcılığını TR 40 33'ün üstlendiği filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir yapmıştır. Filmin baş rollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin paylaşmaktadır. Murat Cemcir, film için 4 milyon dolara yakın para harcadıklarını söylemiştir.
ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİ KONUSU
Salih ve Gürkan iki müzisyen kuzendir. Müzikte dünya starı olmak için Tarkan'ı örnek alıp düğün şarkıcılığını bir basamak olarak kullanmaya karar verirler ama bir türlü üst basamağa çıkamazlar. Talihsizlikleri yüzünden müzik dışında hiçbir özel yeteneği olmayan iki kuzen ünlü olmak için yola çıkıp bir şekilde mafya dünyasına girmeyi başarmışlardır. Orada da bir işe yaramadıkları çabucak fark edilip, mafyanın moral ekibi olarak karanlık insanların düğünlerinde şarkıcılık yapmaya mecbur kalırlar. Nasıl dahil olduklarını dahi bilmedikleri mafya ailesinden ayrılmak istediklerinde kendilerine bir anlaşma sunulur. İlk defa gerçek bir görev alırlar, sahne alacakları düğündeki nikah memurunu kaçırmaları istenir, nikah memuru ise zamanında bir düğünde Tarkan'ı şarkı söylerken keşfeden kişi çıkar ve iki kuzeni yıldız yapmak ister. Mafyadan kurtuluşları olan adam aynı zaman da fakirlikten de kurtuluş anahtarı çıkar. Artık bir tercih yapmaları gerekir...
Karakterler
Ahmet Kural - Gürkan
Murat Cemcir - Salih
Rasim Öztekin - Bünyamin
Ahmet Gülhan - Kayınbaba
Ayşe Kökçü - Kaynana
Nur Erkul - Salih' in Sevgilisi
Ayhan Taş - İsmet
Burak Satıbol - Samet
Şinasi Yurtsever - Mahmut
Ceyhun Güneş - Gökmen
İlker Yakut - Semih
Tuna Orhan - Mafya Yunus
Cahit Gök - Mafya Cemal
Barış Yıldız - Kaşıkçı
Korhan Herduran - Kaşıkçı
Samet Gürsel - Kaşıkçı
Cemil Şahin
Osman Kaba
Hakan Akın
Erdal Şahin
Okan Has
Atilla Pekdemir
Zihni Göktay - Komiser