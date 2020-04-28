Çalgı Çengi İkimiz filmi konusu! Çalgı Çengi filmi başrol oyuncuları

Çalgı Çengi İkimiz filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Çalgı Çengi İkimiz filminin başrolleribde Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin gibi isimler yer alıyor. İki müzisyen olan Salih ve Gürkan'ın müzisyen olma yolunda çıktıkları süreç bir türlü bir sonraki aşamaya gelemez. Peki Çalgı Çengi İkimiz filminin başrollerinde hangi isimler yer alıyor

Çalgı Çengi İkimiz, 2017 çıkışlı, komedi türündeki Türk filmidir. Yapımcılığını TR 40 33'ün üstlendiği filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir yapmıştır. Filmin baş rollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin paylaşmaktadır. Murat Cemcir, film için 4 milyon dolara yakın para harcadıklarını söylemiştir.

ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİ KONUSU

Salih ve Gürkan iki müzisyen kuzendir. Müzikte dünya starı olmak için Tarkan'ı örnek alıp düğün şarkıcılığını bir basamak olarak kullanmaya karar verirler ama bir türlü üst basamağa çıkamazlar. Talihsizlikleri yüzünden müzik dışında hiçbir özel yeteneği olmayan iki kuzen ünlü olmak için yola çıkıp bir şekilde mafya dünyasına girmeyi başarmışlardır. Orada da bir işe yaramadıkları çabucak fark edilip, mafyanın moral ekibi olarak karanlık insanların düğünlerinde şarkıcılık yapmaya mecbur kalırlar. Nasıl dahil olduklarını dahi bilmedikleri mafya ailesinden ayrılmak istediklerinde kendilerine bir anlaşma sunulur. İlk defa gerçek bir görev alırlar, sahne alacakları düğündeki nikah memurunu kaçırmaları istenir, nikah memuru ise zamanında bir düğünde Tarkan'ı şarkı söylerken keşfeden kişi çıkar ve iki kuzeni yıldız yapmak ister. Mafyadan kurtuluşları olan adam aynı zaman da fakirlikten de kurtuluş anahtarı çıkar. Artık bir tercih yapmaları gerekir...

Karakterler

Ahmet Kural - Gürkan

Murat Cemcir - Salih

Rasim Öztekin - Bünyamin

Ahmet Gülhan - Kayınbaba

Ayşe Kökçü - Kaynana

Nur Erkul - Salih' in Sevgilisi

Ayhan Taş - İsmet

Burak Satıbol - Samet

Şinasi Yurtsever - Mahmut

Ceyhun Güneş - Gökmen

İlker Yakut - Semih

Tuna Orhan - Mafya Yunus

Cahit Gök - Mafya Cemal

Barış Yıldız - Kaşıkçı

Korhan Herduran - Kaşıkçı

Samet Gürsel - Kaşıkçı

Cemil Şahin

Osman Kaba

Hakan Akın

Erdal Şahin

Okan Has

Atilla Pekdemir

Zihni Göktay - Komiser