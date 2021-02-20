Cansu Tosun'un 'dadı' kararı!

İşlerini halletmek ve eksiklerini tamamlamak için alışverişe çıktığını söyleyen Cansu Tosun'un, soğuk havaya rağmen çocuğuyla dışarıya çıkması dikkat çekti.

ANNESİNDEN YARDIM ALIYOR

Oğlunu ana kucağı aparatıyla taşıyan oyuncu, oğlu Marsel için dadı tutmadığını ve annesinden yardım aldığını söyledi. Minik Marsel'ın sevimli halleri beğeni topladı.





Uzun süredir ekranlarda olmayan 33 yaşındaki oyuncu, birkaç projeyle ilgilendiğini ve oğlunun çalışmasına engel olmadığını da dile getirdi.