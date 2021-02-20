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20.02.2021 - 14:41 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Cansu Tosun'un 'dadı' kararı!

Kendisi gibi oyuncu olan Erkan Koçak Köstendil ile mutlu bir evlilik sürdüren Cansu Tosun, oğlu Marsel ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Cansu Tosun'un 'dadı' kararı!
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İşlerini halletmek ve eksiklerini tamamlamak için alışverişe çıktığını söyleyen Cansu Tosun'un, soğuk havaya rağmen çocuğuyla dışarıya çıkması dikkat çekti.

Cansu Tosunun dadı kararı

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ANNESİNDEN YARDIM ALIYOR
Oğlunu ana kucağı aparatıyla taşıyan oyuncu, oğlu Marsel için dadı tutmadığını ve annesinden yardım aldığını söyledi. Minik Marsel'ın sevimli halleri beğeni topladı.

Cansu Tosunun dadı kararı


Uzun süredir ekranlarda olmayan 33 yaşındaki oyuncu, birkaç projeyle ilgilendiğini ve oğlunun çalışmasına engel olmadığını da dile getirdi. 

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20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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