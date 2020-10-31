MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Magazin Haberleri Celil Nalçakan: Aklımı oynatacağım
31.10.2020 - 11:25 |

Celil Nalçakan: Aklımı oynatacağım

Ege Denizi'nde, Seferihisar açıklarında dün büyük bir deprem oldu. Başta İzmir olmak üzere Ege, Marmara ve Batı Akdeniz bölgeleri kabus yaşadı. Türkiye’yi derinden sarsan depremle ilgili ünlüler de yaşadıkları üzüntüyü ve korkuyu sosyal medya hesapları üzerinden dile getirdi.

Celil Nalçakan: Aklımı oynatacağım
ABONE OL

Oyuncu, Celil Nalçakan, sosyal medya hesabı üzerinden "Allah’ım ne büyük bir çaresizlik bu. Kardeşim, akrabalarım, sevdiklerim var orada. Aklımı oynatacağım" mesajını yayınladı.

Celil Nalçakan: Aklımı oynatacağım

31 Ekim 2020 Magazin Haberleri Bülteni31 Ekim 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nazar değmesin!

Nazar değmesin!

‘Arka Sokaklar’ı seviyorum’

‘Arka Sokaklar’ı seviyorum’

Sedefin ‘Öykü’sü...

Sedefin ‘Öykü’sü...

Ramos’u reddetmiş!

Ramos’u reddetmiş!

Sıradaki Haber