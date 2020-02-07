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HaberlerMagazin Haberleri Cem Karaca'nın gözlüğü Kıraç'a hediye edildi
07.02.2020 - 09:00 | | EMRAH AKÇAAY

Cem Karaca'nın gözlüğü Kıraç'a hediye edildi

Şarkıcı Kıraç, önceki akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Hayranlarına unutulmaz üç saat yaşatan Kıraç, performansıyla tam not aldı.

Cem Karaca'nın gözlüğü Kıraç'a hediye edildi

Kıraç'ı dinlemeye gelenler arasında merhum Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca da vardı. Konser sonunda Kıraç'ın yanına giden İlkim Karaca, sahnede "Manevi oğlumuz Kıraç'a bu gözlüğü hediye etmek istiyorum" dedi.

Cem Karaca'nın kullandığı son gözlüğü Kıraç'a hediye eden İlkim Karaca, sahnede duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. 

    7 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri...
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