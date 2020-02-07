Cem Karaca'nın gözlüğü Kıraç'a hediye edildi

Kıraç'ı dinlemeye gelenler arasında merhum Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca da vardı. Konser sonunda Kıraç'ın yanına giden İlkim Karaca, sahnede "Manevi oğlumuz Kıraç'a bu gözlüğü hediye etmek istiyorum" dedi.

Cem Karaca'nın kullandığı son gözlüğü Kıraç'a hediye eden İlkim Karaca, sahnede duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.