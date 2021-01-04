Çetin Ceviz 2 oyuncuları kim, konusu nedir? Çetin Ceviz 2 filmi nerede çekildi?

Komedi yapımı Çetin Ceviz 2 filmi, Ömer Faruk Yardımcı-Emre Kavuk yönetmenliğinde sinema salonlarına geldi. Beyazperde ardından televizyon ekranlarında da seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden başarılı oyuncuları ile artık TV'de de izlemek mümkün hale geliyor. Çetin Ceviz 2 filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

ÇETİN CEVİZ 2 FİLMİ KONUSU

Düğün geceleri Tahsin’in babasının vefat haberi ile yeni evli çift acilen köyün yolunu tutar. Babasının mirasının açıklanması ise herkesin ikinci bir şok yaşamasına sebep olur çünkü babası tüm mirasını Tahsin’e bırakmıştır. Tahsin’in kardeşleri ve köylülerle açık olan arası bu haberden sonra iyice bozulur. Yalnız ortada kimsenin bilmediği bir gömü vardır ve kardeşler bu gömüyü bulmak için kolları sıvarlar. Tahsin ve Hatice ise tüm yaşadıklarından sonra kendilerine kalan mirası sürpriz bir şekilde değerlendirmeye karar verirler.

ÇETİN CEVİZ 2 OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda; Fırat Tanış (Tahsin), Ayça Erturan( Hatice), Ayhan Taş (Muhtar ), Beyti Engin (Necip), Gürsu Gür (Fazıl), Özgün Aydın (Ürkek), Zeynep Kankonde (Ümüş), Sabahattin Yakut( Kudret), Hilmi Özçelik (Hoca-İmam), İlay Erkök (Ayşen), Deniz Özerman (İmsak), Banu Fotocan (Dürdane), Ozan Uygun( Caner) yer alıyor. Filmin çekim yerine dair kesin bilgi ise bulunmuyor.